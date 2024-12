Do Česka přestala proudit ropovodem Družba ropa

Dodávky ropy do České republiky prostřednictvím ropovodu Družba byly přerušeny, což vyvolalo obavy ohledně zajištění energetické bezpečnosti země. Ropovod Družba, který je klíčovým zdrojem ropy pro Českou republiku, pokrývá přibližně 58 % její celkové spotřeby. Informaci o přerušení dodávek potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Na rozdíl od České republiky však ropa na Slovensko proudí v nasmlouvaných objemech, jak uvedl mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.Podle dostupných informací je příčinou přerušení dodávek administrativní zdržení na straně dodavatele, nikoliv záměrné zastavení ze strany Ruska.

Pavel Kaidl, mluvčí společnosti Unipetrol, která provozuje rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, uvedl, že zpoždění dodávky je mimo kontrolu české strany. Přestože výroba pohonných hmot zatím pokračuje bez přerušení, firma se obrátila na Správu státních hmotných rezerv s žádostí o předjednání zápůjčky ropy, aby byla zajištěna kontinuita dodávek v případě delšího výpadku.

Česká republika má v současnosti zásoby ropy a ropných produktů na 86 dní, přičemž do konce roku by mělo být dosaženo požadovaných 90 dní. Ministr Vlček ujistil, že rafinérie jsou na tuto situaci připraveny a že státní hmotné rezervy jsou dostatečně robustní. Pro jistotu však plánuje vládě navrhnout schválení zápůjčky ropy ze státních rezerv pro Unipetrol, pokud by se situace nevyřešila.

Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů ČR Iva Indráčka by krátkodobé přerušení dodávek nemělo mít zásadní dopad. Pokud by však ropa přestala proudit dlouhodobě, bylo by nutné spoléhat na státní rezervy. Ty by měly vydržet přibližně 45 dní v případě ropy a 90 dní celkově. Do té doby by měl být plně funkční transalpinský ropovod TAL, jehož kapacita se aktuálně navyšuje. Tento ropovod, který přivádí ropu z italského Terstu přes Německo do České republiky, by měl po rozšíření pokrýt kompletní potřebu země.

Ropovod Družba, který byl postaven v roce 1958, je jedním z nejdelších ropovodů na světě s délkou přibližně 5500 kilometrů. Začíná v Rusku a rozděluje se na severní a jižní větev. Severní větev vede do Polska a Německa, zatímco jižní prochází Ukrajinou, Slovenskem, Maďarskem a Českou republikou. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně.

V minulosti došlo k podobným problémům, například v roce 2019, kdy byla ropa kontaminována a tok byl zastaven na dva měsíce. Aktuální situace je však podle ministerstva průmyslu a obchodu stále nejasná a čeká se na další informace. Správce české části ropovodu, státní podnik Mero, připravuje oficiální prohlášení k situaci.