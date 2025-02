Na Slovensku zaútočil medvěd na rodinu, matka ho kopla do hlavy

Setkání s nebezpečnou šelmou skončilo obrovským štěstím také díky duchapřítomné a odvážné reakci rodičů.

Na severu Slovenska došlo k dramatickému incidentu. Medvěd napadl rodinu s dětmi, ale naštěstí nedošlo k tragédii – otec, matka a dvě dcery ve věku 6 a 8 let byli na procházce v okolí obce Partizánska Ľupča na Liptově. Klid však netrval dlouho a přišel boj o život. Otec rodiny Lukáš vypráví, že rodina šla při návratu domů po úzké stezce, kde na ně vyrazil medvěd. Lukáš přiběhl ke starší dceři a křičel, aby medvěda zaplašil. Šelma se otočila a vyrazili na druhou stranu, což byl ale směr k partnerce a mladší dceři.

Matka reagovala insintiktivně a rychle: Dceru hodila do křoví a sama zkusila uskočit, medvěd na ni ale dotíral. Díky silnému zimnímu oblečení nezpůsobil otevřené zranění, jen modřinu na noze. Pak se ženě podařilo se na moment vyprostit, vyvolala svého vnitřního Chucka Norrise a medvěda dvakrát kopnula do hlavy. Ne, nebylo to z otočky. Medvěd poté naznal, že mu kořist za námahu nestojí, a utekl.

Lukáš žije v okolí celý život, ale medvěda potkal poprvé. Starosta obce Partizánska Ľupča, Ladislav Balážec, ocenil duchapřítomnost rodičů, díky níž nedošlo k vážným zraněním dětí. „Je to malý zázrak, že to takhle dopadlo,“ uvedl starosta.

Po incidentu prozkoumal okolí zásahový tým a objevil jeho doupě, kde umístili fotopasti, aby se vědělo, jak se medvěd pohybuje. Starosta zároveň vyzval obyvatele a návštěvníky, aby se této oblasti vyhýbali.

V reakci na opakované střety medvědů s lidmi schválil slovenský parlament loni výjimku z ochrany medvědů, díky níž je možné problémové kusy odstřelit, pokud ohrožují život, zdraví, majetek nebo zemědělskou úrodu. Podmínkou je však vyhlášení mimořádné situace v dané lokalitě.