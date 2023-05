Květen bude chladný

Čeští meteorologové vydali souhrnnou předpověď na květen. Z jejich prognózy vyplývá, že slunečné a teplé počasí bude mít zpoždění.

Český hydrometeorologický ústav na svém webu píše: „Chladnější počasí ze závěru dubna bude pokračovat také v první polovině května. Následující dva týdny budou teplotně lehce podprůměrné. Očekáváme minimální teploty kolem 5 °C a maximální kolem 17 °C.“

K průměru se podle meteorologů teploty vrátí v druhé polovině května.

zdroj: ČHMÚ

„Období od 1. do 28. května předpokládáme jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné. Vlhčí období z konce dubna vystřídá v nadcházejících dvou týdnech počasí s průměrnými srážkami. Týden od 15. do 21. května by zase měl být sušší,“ stojí ve zprávě úřadu.

Květen by měl skončit jako celek srážkově průměrný.