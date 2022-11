Kroky ČR na hranicích se Slovenskem jsou neúčinné, migranti prý nakonec stejně projdou

Česká opatření na hranicích se Slovenskem nejsou podle slovenského policejního prezidenta Štefana Hamrana účinná, migranti vrácení z Česka už na Slovensku podle něj nejsou. Hamran před novináři také řekl, že Česko vrátilo na Slovensko 2800 migrantů, jež se následně do ČR ale zřejmě stejně dostali.

Česká republika zavedla kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září kvůli stoupajícímu počtu běženců.

„Tvrdíme, že opatření nejsou účinná. Potvrzuje se, že nemáme ty samé nelegální migranty, jednoduše mizí. Češi zadrželi přes 8000 nelegálních migrantů, z toho 2800 nám vrátili. Zde nejsou,“ řekl Hamran u stanového městečka pro běžence ve vesnici Kúty nedaleko hranic s Českem.

Slovenský infektolog Vladimír Krčméry, který pomáhá ve zmíněném stanovém městečku, během společné tiskové konference s Hamranem řekl, že uprchlíci cestu dále nacházejí, protože lidé v tomto táboře se mění. Také běženci z tohoto stanového městečka v pondělí ČTK řekli, že se ani pro případ zadržení českými policisty v česko-slovenském příhraničí nechtějí vzdát cesty do Německa.

Slovensko se už dříve dostalo do sporu s Českem v souvislosti s kontrolami na hranicích a s vracením migrantů, kteří se do Česka dostali ze Slovenska. Praha kritiku Bratislavy odmítla.

Dnes se v Praze na pracovní večeři sejde slovenský premiér Eduard Heger s předsedou české vlády Petrem Fialou. Setkání se zúčastní také ministři vnitra Vít Rakušan a Roman Mikulec a policejní prezidenti Martin Vondrášek a Štefan Hamran. Jednat budou právě především o migraci a kontrolách na společných hranicích.

„Nemáme žádný jiný manévrovací prostor než uzavřít vnější hranice. Migrant, který se dostane na území schengenského prostoru, je nevyhostitelný. Budeme si je vzájemně odevzdávat. Dříve či později se do toho Německa dostanou,“ řekl Hamran. Zopakoval, že do ochrany vnější schengenské hranice je potřeba zapojit unijní agenturu Frontex a že nutné je posílit smíšené hlídky v Maďarsku, odkud podle něj lze vracet zadržené běžence do Srbska. Tuto trasu podle Bratislavy využívají i běženci, kteří se snaží dostat přes Slovensko dále do západní Evropy, přičemž na Slovensku o azyl nežádají.