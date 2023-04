Křížová cesta bez papeže. Františka od účasti zrazovali lékaři

František byl uplynulou sobotu propuštěn po několika dnech z nemocnice, kde se léčil ze zánětu průdušek. Účast na procesí mu nedoporučili lékaři.

Pope Francis presided over a solemn Passion of the Lord service on Good Friday but will skip tonight's outdoor "Way of the Cross" procession due to cold weather, the Vatican said in a statement. (Reuters) pic.twitter.com/QGvb5tl9v9