Bydlet v Praze? Nestačí! Slavná česká modelka se pochlubila nádherným bytem v Dubaji

Modelka označuje Dubaj za svou dlouholetou lásku a byt v arabské metropoli za splněný sen. Nutno připustit, že špatně opravdu nevypadá.

Simona Krainová má nejspíš krví podepsanou smlouvu s kolemjdoucím, co podezřele zaváněl po síře. Jak jinak si vysvětlit, že i ve svých 52 letech vypadá tak, že by mohly dvacítky závidět, a ještě k tomu si plní jeden sen za druhým, když přijde na bydlení?

Ale teď už vážně: Simona si se svým manželem Karlem Vágnerem mladším nedávno postavila vilu v Karibiku, což by ledaskomu mohlo i stačit. Ne tak Simoně, která už dlouho toužila zkusit žít ve Spojených arabských emirátech. A to se jí právě povedlo, protože získala apartmán přímo v srdci luxusní Dubaje, v prominentní čtvrti Dubai Marina.

„Tak je to tady. Konečně jsme našli náš vysněný domov v Dubaji!“ napsala modelka na sociálních sítích. „Do Dubaje jezdíme už téměř 15 let a vždy jsme měli v hlavě vizi, že bychom tu jednou chtěli něco vlastního. Jenže ta vize se zdála vzdálená… až do chvíle, kdy jsme potkali jednu krásnou, milou, energickou a hlavně neuvěřitelně schopnou ženu, která nám během dvou dnů totálně obrátila život vzhůru nohama,“ oslavuje bývalá topmodelka svou novou realitní agentku.

„Díky ní jsme totiž našli nádherný apartmán přímo v srdci Mariny, kam jsme už roky jezdili a kde jsme si přáli mít něco svého. Dubaj je pro nás jedním z nejlepších míst na světě – neuvěřitelná bezpečnost, špičkové služby, neskutečný servis, úžasná kvalita života a nekonečné možnosti,“ vyzdvihuje modelka přednosti arabské metropole.

„Aktuálně nás zajímá vzdělání pro kluky, takže jsme se ponořili do objevování škol, univerzit a všech benefitů, které Dubaj v této oblasti nabízí. Chceme vám Dubaj přiblížit i na našich sociálních sítích! Budeme rádi, když vám ukážeme, jak se tady žije, co vše nabízí, a proč nás to sem táhne už tolik let,“ napsala ještě Krainová. Fotky i videa jejiho nového bydlení můžete zhlédnout na jejím Instagramu.