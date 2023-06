Konec pandemie otevřel nové obchodní trasy pro drogové kartely v Asii

Konec pandemických restrikcí omezujících cestování umožnil drogovému byznysu v Asii rozkvět. Obchod se syntetickými drogami raketově vzrostl, neboť zločinecké organizace využívají nové obchodní trasy, aby se vyhnuly represím.

V pátek o tom ve své nejnovější zprávě informoval Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a upozornila na to televize CNN. Ve východní a jihovýchodní Asii se podle ní počet případů zabavení pervitinu vrátil na úroveň před pandemií. Během ní byl naopak vyšší, neboť situace přiměla kartely pašovat větší a riskantnější zásilky. Další klíčové ukazatele však naznačují, že nabídka pervitinu stále zůstává vysoká.

Otevření hranic a návrat volného cestování totiž umožnily lepší spojení mezi mezinárodními zločinci a využívání nových, méně hlídaných tras. Zpráva mezi tyto ukazatele počítá počet zatčení členů kartelů, dostupnost pervitinu na ulici a jeho nízké ceny.

Regionální zástupce UNODC pro jihovýchodní Asii a Tichomoří Jeremy Douglas přiznal, že vzorce v obchodu s drogami se koncem loňského a začátkem letošního roku začaly podobat těm z roku 2019. Existuje však více známek oživení drogového obchodu.

Celníci v Japonsku zaznamenali nárůst případů pašování metamfetaminu v letecké dopravě ve druhé polovině loňského roku, kdy země otevřela své hranice. Svou činnost v Japonsku totiž obnovily západoafrické pašerácké sítě, které se během pandemie téměř vytratily.

Kartely se přizpůsobují

Kromě toho zpráva zmiňuje nárůst distribuce ketaminu v Asii. Loni zabavily úřady 27,4 tuny tohoto anestetika, které se nejčastěji užívá jako droga na večírcích. To je o 167 procent více než před rokem.

Kromě Japonska a Hongkongu hlásily nárůst případů zabavení ketaminu téměř všechny země v této oblasti. Klíčovým výrobcem drog, včetně ketaminu, se stala Kambodža. Úřady zde objevily řadu tajných ketaminových laboratoří a skladů. Chemikálie a vybavení nalezené v těchto objektech poukazují na rozsáhlou mezinárodní síť zahrnující nejméně dvanáct států a provincií. Například zde byly objeveny chemikálie vyrobené ve Francii s vietnamským nápisem na obalu.

Asijské drogové kartely vydělávají prostřednictvím celosvětového obchodu miliardy a oproti kartelům v Latinské Americe na sebe tolik neupozorňují. Zločinci se stále snaží pašovat velké objemy drog po ostře sledovaných trasách. Drogy však pašují i přes Barmu, odkud putují přes Andamanské moře do světa; proudí do Japonska, Austrálie a na Nový Zéland. Kartely z jižní Asie pak posílají pervitin přes Barmu do Bangladéše a severovýchodní Indie.

Úřadům stále uniká mezi prsty obrovské množství drogových zásilek, neboť se zločinci přizpůsobují aktuální situaci, což se u pervitinu projevuje i nárůstem počtu drogově závislých v léčebnách.