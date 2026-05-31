Dnes je neděle 31. května 2026., Svátek má Kamila
Počasí dnes 23°C Polojasno

Lidé, kteří chodí spát po půlnoci, mají jednu překvapivou vlastnost. Vědci už vědí jakou

31. 5. 2026 – 18:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lidé, kteří chodí spát po půlnoci, mají jednu překvapivou vlastnost. Vědci už vědí jakou
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zatímco většina domácností dávno zhasla a město se ponořilo do ticha, některým lidem teprve začíná ta nejproduktivnější část dne. Nápady přicházejí jeden za druhým, práce odsýpá a myšlenky mají nečekanou hloubku. Pokud se v tom poznáváte, nejste sami.

O nočních sovách se dlouho mluvilo hlavně v souvislosti s nedostatkem spánku. Novější výzkumy ale ukazují, že pozdní chronotyp může souviset i s určitými psychologickými vlastnostmi, které se u ranních typů objevují méně často.

happy-family-with-child-shopping-cart-buying-food
Magazín
Nikdy nekupujte tyto 3 věci v supermarketu o víkendu: Nenápadná past, kvůli které lidé zbytečně přeplácí stovky korun

Když svět ztichne, mozek dostává prostor

Po půlnoci se děje něco zajímavého. Telefon přestane zvonit, e-maily nepřicházejí a nikdo po vás nic nechce. Právě tehdy mnoho nočních typů zažívá pocit soustředění, který během dne jen těžko hledají.

Psychologové upozorňují, že lidé s večerním chronotypem často vykazují vyšší míru kreativního a divergentního myšlení. Jinými slovy dokážou hledat více cest k řešení jednoho problému a déle se zabývat otázkami, které nemají jednoduchou odpověď.

close-up-portrait-adorable-blue-eyed-woman-playfully-looking-away-with-mouth-open-fascinating-white-girl-with-shiny-hair-posing-sparkle-wall
Magazín
Tajný trik vizážistů: I levný make-up může vypadat luxusně. Rozhoduje něco úplně jiného než cena

Vlastnost, která je pro noční sovy typická

Nejde ani tak o inteligenci nebo talent. Spíše o schopnost vydržet u nedokončeného problému déle než ostatní.

Zatímco někdo odloží rozdělanou práci s tím, že se k ní vrátí zítra, noční typ má tendenci hledat řešení až do chvíle, kdy ho skutečně najde. Právě tato mentální vytrvalost bývá jedním z důvodů, proč řada kreativních profesí přiznává, že jejich nejlepší nápady vznikají pozdě večer.

beautiful-woman-works-garden
Magazín
Zkušení zahrádkáři nedají na tenhle trik dopustit: Rajčata pak rostou doslova před očima

Je noční životní rytmus vrozený?

Do značné míry ano. Odborníci mluví o takzvaném chronotypu, který je částečně ovlivněn genetikou. Někteří lidé jsou přirozeně nastaveni na ranní aktivitu, jiní naopak dosahují vrcholu výkonu večer.

To ale neznamená, že by noční sovy měly spát jen pár hodin. Problém často vzniká ve chvíli, kdy jejich biologické nastavení naráží na běžný pracovní režim společnosti.

profimedia-0540495731
Ženy
Květina, která přežije i tropické vedro. Balkon s ní pokvete až do prvních mrazů

Daň za noční produktivitu

Mnoho nočních typů dobře zná pocit, kdy večer překypují energií, ale ráno fungují jen na půl plynu. Není to lenost ani nedostatek disciplíny. Často jde o střet mezi biologickými hodinami a časem, který vyžaduje škola, práce nebo rodinné povinnosti.

Právě proto odborníci doporučují, aby si lidé s večerním chronotypem hlídali pravidelný spánek, omezili nekonečné večerní scrollování a snažili se alespoň částečně respektovat svůj přirozený rytmus, aby jste předešli budoucím nechtěným nemocem.

healthy-slim-woman-stretches-arms-being-good-physical-shape-dressed-sportswear-has-cheerful-e
Ženy
Ženy se kvůli této části těla trápí. Muži ji ale považují za přitažlivou

Co o vás vypovídá, když jste noční sova?

Možná více než cokoli jiného schopnost ponořit se do jedné myšlenky a nenechat se snadno vyrušit. Noční sovy často nepotřebují ruch kolem sebe. Naopak. Nejlépe fungují ve chvíli, kdy svět usne.

Není divu, že v tuhle dobu vzniklo tolik dobrých nápadů, knih, projektů nebo podnikatelských plánů v době, kdy většina lidí dávno spala.

Tagy:
spánek sova biologické hodiny vlastnosti rytmus
Zdroje:
sleepfoundation.org, ScienceDirect, wpmudev.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Usmívá se na vás, ale uvnitř vás nemůže vystát? Skrytou zmiji prozradí nenápadné signály

Následující článek

Norští hokejisté slaví na MS senzační bronz, Kanadu porazili v prodloužení

Nejnovější články