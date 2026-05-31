Lidé, kteří chodí spát po půlnoci, mají jednu překvapivou vlastnost. Vědci už vědí jakou
31. 5. 2026 – 18:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zatímco většina domácností dávno zhasla a město se ponořilo do ticha, některým lidem teprve začíná ta nejproduktivnější část dne. Nápady přicházejí jeden za druhým, práce odsýpá a myšlenky mají nečekanou hloubku. Pokud se v tom poznáváte, nejste sami.
O nočních sovách se dlouho mluvilo hlavně v souvislosti s nedostatkem spánku. Novější výzkumy ale ukazují, že pozdní chronotyp může souviset i s určitými psychologickými vlastnostmi, které se u ranních typů objevují méně často.
Když svět ztichne, mozek dostává prostor
Po půlnoci se děje něco zajímavého. Telefon přestane zvonit, e-maily nepřicházejí a nikdo po vás nic nechce. Právě tehdy mnoho nočních typů zažívá pocit soustředění, který během dne jen těžko hledají.
Psychologové upozorňují, že lidé s večerním chronotypem často vykazují vyšší míru kreativního a divergentního myšlení. Jinými slovy dokážou hledat více cest k řešení jednoho problému a déle se zabývat otázkami, které nemají jednoduchou odpověď.
Vlastnost, která je pro noční sovy typická
Nejde ani tak o inteligenci nebo talent. Spíše o schopnost vydržet u nedokončeného problému déle než ostatní.
Zatímco někdo odloží rozdělanou práci s tím, že se k ní vrátí zítra, noční typ má tendenci hledat řešení až do chvíle, kdy ho skutečně najde. Právě tato mentální vytrvalost bývá jedním z důvodů, proč řada kreativních profesí přiznává, že jejich nejlepší nápady vznikají pozdě večer.
Je noční životní rytmus vrozený?
Do značné míry ano. Odborníci mluví o takzvaném chronotypu, který je částečně ovlivněn genetikou. Někteří lidé jsou přirozeně nastaveni na ranní aktivitu, jiní naopak dosahují vrcholu výkonu večer.
To ale neznamená, že by noční sovy měly spát jen pár hodin. Problém často vzniká ve chvíli, kdy jejich biologické nastavení naráží na běžný pracovní režim společnosti.
Daň za noční produktivitu
Mnoho nočních typů dobře zná pocit, kdy večer překypují energií, ale ráno fungují jen na půl plynu. Není to lenost ani nedostatek disciplíny. Často jde o střet mezi biologickými hodinami a časem, který vyžaduje škola, práce nebo rodinné povinnosti.
Právě proto odborníci doporučují, aby si lidé s večerním chronotypem hlídali pravidelný spánek, omezili nekonečné večerní scrollování a snažili se alespoň částečně respektovat svůj přirozený rytmus, aby jste předešli budoucím nechtěným nemocem.
Co o vás vypovídá, když jste noční sova?
Možná více než cokoli jiného schopnost ponořit se do jedné myšlenky a nenechat se snadno vyrušit. Noční sovy často nepotřebují ruch kolem sebe. Naopak. Nejlépe fungují ve chvíli, kdy svět usne.
Není divu, že v tuhle dobu vzniklo tolik dobrých nápadů, knih, projektů nebo podnikatelských plánů v době, kdy většina lidí dávno spala.