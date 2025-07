Když je spravedlnost pomalá: Justiční omyl, který si vyžádal 13 sebevražd

Tisíce nevinných lidí obviněných, stovky odsouzených, nejméně třináct sebevražd. Pošta věděla, že její systém lže, přesto ničila životy. Zpráva o skandálu Horizon odhaluje šokující rozměry selhání, za které dosud nikdo skutečně nepykal.

Závěrečná zpráva vyšetřování vedeného bývalým soudcem vrchního soudu sirem Wynem Williamsem rozkrývá jeden z největších justičních skandálů v moderních britských dějinách. Postihla tisíce nevinných lidí, zničila jejich kariéry, rodiny i duševní zdraví. A to vše kvůli chybnému softwaru, neochotě přiznat chybu a systematickému popírání reality ze strany vedení Pošty a technologického gigantu Fujitsu.

Od roku 1999 byl ve všech britských poštách nasazen systém Horizon, který měl evidovat finanční pohyby. Místo toho ale generoval chyby, které ukazovaly falešné schodky. Tisíce sub-postmasterů byly neprávem obviněny z krádeží, stovky byly odsouzeny, někteří skončili ve vězení. Zhruba tisíc lidí čelilo obžalobě, z nichž bylo osvobozeno pouze padesát až šedesát. Další tisíce byly označeny za odpovědné za ztráty, které nikdy neexistovaly. A vedení Pošty? Tvrdilo, že systém je neomylný.

Ztracené životy, zničená důstojnost, zpožděné odškodnění

Nejotřesnějším zjištěním zprávy je počet obětí, které se rozhodly vzít si život. Dřívější odhady mluvily o čtyřech sebevraždách, nyní je číslo nejméně třináct – a může být ještě vyšší. Někteří lidé zemřeli, aniž by jejich případy byly kdy zaznamenány. Více než padesát lidí přiznalo, že uvažovalo o sebevraždě, deset se o ni pokusilo. Mnozí trpěli depresemi, úzkostmi, propadli alkoholu. Jeden ze sub-postmasterů vypověděl, že měl několik pokusů o sebevraždu a byl opakovaně hospitalizován v psychiatrických zařízeních.

Přesto Pošta roky tvrdila, že systém Horizon funguje bezchybně. Zpráva ale jasně uvádí, že vedení – včetně vysokých i nižších manažerů – vědělo, nebo přinejmenším mělo vědět, že systém vykazuje chyby. Přesto trvalo na své verzi a obviňovalo zaměstnance, kteří se marně snažili hájit. Fujitsu, jakožto vývojář systému, o chybách vědělo rovněž.

Zhruba 10 000 lidí má dnes nárok na odškodnění, ale proces je pomalý, plný zpoždění, frustrace a právních kliček. Mnoho poškozených tvrdí, že dostali méně, než by odpovídalo skutečné ztrátě. Některé nároky v hodnotě 20–60 tisíc liber nebyly vypořádány plně ani spravedlivě. Větší nároky zůstávají nevyřešeny. Někteří starší postižení vyjádřili obavu, že se odškodnění možná vůbec nedožijí. Pošta navíc při jednání o náhradách zaujala podle zprávy „zbytečně konfrontační přístup“, čímž snižovala vyplacené částky a bránila rychlé nápravě. Williamsova zpráva mluví o „zcela nepřijatelném chování“ jak jednotlivců z Pošty a Fujitsu, tak i těchto organizací jako celků.

Kdo ponese odpovědnost?

Do 10. října mají Pošta, Fujitsu a vláda předložit plán restorativní spravedlnosti – zahrnující psychologickou pomoc, podnikatelský fond a pamětní aktivity. Zároveň byli vyzváni, aby veřejně vysvětlili, co míní pojmem „plné a spravedlivé odškodnění“. Williams zřejmě plánuje zahrnout jejich reakci do druhého svazku zprávy, který se bude věnovat technickým detailům systému, vnitřní kultuře Pošty a selhání dohledu ze strany vlády. Vzhledem ke složitosti se očekává, že vyjde nejdříve příští rok.

Ale ani další svazek, ani milionové kompenzace už nenapraví to, co bylo ztraceno. Nevinní lidé byli obviněni, poníženi, uvrženi do vězení. Trpěli psychicky, společensky i finančně. Někteří ztratili vše. A někteří – ti nejkřehčí – už mezi námi nejsou. Zemřeli bez omluvy, bez odškodnění, bez uznání, že to nebyla jejich vina. Spravedlnost, která přijde příliš pozdě, už pro mrtvé není spravedlností vůbec.