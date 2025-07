Kde najdete právní rady pro seniory zdarma?

5. 7. 2025 – 11:46 | Magazín | Anna Pecena

Právní pomoc pro důchodce | zdroj: AI DALL-e

Senioři v Česku mají šanci využít bezplatné právní poradenství tam, kde by to ani nečekali – po telefonu, osobně nebo online. Zapomeňte na drahé advokáty, my vám ukážeme, kde i dnes můžete získat kvalitní pomoc zcela bez poplatku.