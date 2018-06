Kauza nelegálního lihu: Soud přitvrdil, téměř všem zvýšil tresty

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Olomoucký vrchní soud ve středu zvýšil tresty šesti ze sedmi obžalovaných v kauze odběratelů a distributorů nelegálního lihu podnikatele Radka Březiny, kteří byli spjati s Likérkou Drak.

Z 10 na 11 let zvýšil soud trest jednateli distribuční firmy Verdana Robertu Sedlaříkovi, o 1,5 roku na 9,5 roku pak tehdejšímu jednateli další distribuční firmy Dominikovi Nagymu. Majiteli likérky Pavlu Čanigovi soud potvrdil 11,5 roku, žalobce dnes stáhl odvolání v jeho neprospěch. Důvodem je Čanigova spolupráce při odkrývání této trestné činnosti.

Čaniga, Sedlařík i Nagy si trest odpykají za krácení daní ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Místo základní sazby až 10 let jim hrozilo až 13 let a čtyři měsíce.

Podle soudu u nich nebyl důvod uložit trest pod hranici trestní sazby. "Bavíme se tady o velmi rozsáhlé trestné činnosti spáchané organizovanou zločineckou skupinou nebo v její prospěch, která trvala několik let," uvedl předseda senátu Václav Čapka.

Soud poukázal i na výši způsobené škody. U Čanigy byla škoda na krácení daní vyčíslena na 1,2 miliardy korun, u Sedlaříka 700 milionů korun a Nagyho půl miliardy korun.

"Byla to sofistikovaná trestná činnost, obžalovaní si toho byli dobře vědomi. Věděli, jak to probíhá a jak se tento líh dostává do distribuce," doplnil soudce. Mužům soud uložil také propadnutí majetku a zákaz činnosti.

Za účast na organizované zločinecké skupině byli obžalováni také bývalí obchodní zástupci Tomáš Dreksler, Ladislav Kováč, Michal Rozumek a Pavel Rybář. I jim dnes odvolací soud tresty zvýšil. Drekslerovi ze dvou na 3,5 roku, Kováčovi ze čtyř na 5,5 roku, Rozumkovi ze tří na pět let a Rybářovi z 2,5 na 4,5 roku.

Muži se hájili tím, že byli obyčejní "pěšáci" a nevěděli o tom, že by páchali trestnou činnost. Soud jim však neuvěřil.

Případ úzce souvisí s lihovou mafií, kterou vedl Radek Březina. Toho již vrchní soud pravomocně potrestal za daňový únik 5,6 miliardy korun 13 lety vězení.

Alkohol z jeho nezdaněného lihu podle obžaloby vyráběl bývalý jednatel a majitel Likérky Drak Pavel Čaniga; likérku přitom fakticky vlastnil a ovládal Březina.

O distribuci se podle rozsudku starali někdejší jednatelé a majitelé distribučních firem Nápoje Cyrano Dominik Nagy a Robert Sedlařík z firmy Verdana. Podle žalobce se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně pět milionů litrů nezdaněného lihu. Škoda způsobená státu byla 1,29 miliardy korun.