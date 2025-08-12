Kaufland zahájil s tvrdými slevami. Tuto věc prostě musíte mít
12. 8. 2025 – 11:50 | Zprávy | Anna Pecena
Od středy 13. srpna do úterý 19. srpna 2025 promění Kaufland vaše nákupy v cenové dobrodružství. Od základních potravin přes sladkosti až po alkohol – všechno padá hluboko pod běžnou cenu a z regálů mizí rychleji, než stihnete dojít k pokladně.
Úvod do světa absurdních slev
Od 13. 8. do 19. 8. 2025 je jasná výzva ke špatným nákupním návykům, pokud jste si mysleli, že víkendové akce jsou výhodné, připravte se na totální přetlak. Tenhle týden není o normálním nakupování, je o přežití ve světě akčních cen.
Abychom v tom chaosu ceny alespoň trochu viděli, sledujte hlavní nabídku potravin, drogerie, pečiva i trvanlivých zásob. Kaufland složil všechny nejžhavější akční kousky do jediného letáku a je to pecka.
Pečivo, mléčné výrobky – extrémní úspory
Co třeba ty neuvěřitelné ceny na základní potraviny? Mléko, máslo, jogurty, šunka, minerálka… když je nabídka vrcholná, spíš než regál je nabíjecí stanice. Nejvíc šílené ceny často najdete na posledních stranách katalogu... přesně tam, kde se akce schovávají, aby vás zlákaly.
Pečivo se třpytí, mléčné produkty září, tohle není realita, to je slevová párty. A slané i sladké doplňky? Samé skvělé hodnoty na místech, která by vás nenapadla právě tam najdete slevy, co vás nechají v úžasu stát.
Trvanlivé zásoby a rychlé jídlo – akce pro každou spíž
Další část letáku je jako životní pojistka pro domácí spíž. Těstoviny, rýže, luštěniny, konzervy, mražená jídla, to všechno za ceny, které sotva poznáte. Obzvlášť výhodné jsou těstoviny a müsli pro rodinné snídaně i pro rychlý oběd.
Rychlá snídaně? Müsli, med, lupínky na start dne. Extra bonus: dětské výživy a pochoutky, které potěší i nejmenší členy rodiny. A co víc, tohle je všechno realita, přesná a bez přibarvování.
Jak tohle přežít – váš mistrovský plán
-
Zobrazte si leták den předem – připravte se na explozi už 12. srpna večer.
-
Vytipujte nejširší slevy – pečivo, mléčné zboží, suroviny na spíž, ale i rychlé dobroty.
-
Vše zastřešte akcí „super poslední strany“ – opravdu tam přicházejí bomby.
-
Naplánujte si nákup – seznam, cesta, bojovka na regály.
Cukroví, pečivo a mléčné kouzlo za pár korun
Na druhé straně letáku najdete opravdové cenové šílenství: jemné pečivo jako bůrek se sýrem a špenátem za 8,90 Kč (sleva 31 %) a mramorová koblížka jen za 5,90 Kč se slevovým dopadem 40 %. Pro milovníky dortíků tu je medovník ORIGINAL Classic (850 g) za 159,90 Kč, což odpovídá neskutečné 46% slevě. Jogurt Jogobella potěší za 9,90 Kč (sleva 28 %), eidam 45 % za 16,90 Kč (sleva 29 %) a šlehačka Bohemilk za 26,90 Kč si odnese dokonce 42 % slevu. Klobása s medvědím česnekem vyjde na 15,90 Kč se slevou 44 %, takové nabídky jinde hledáte marně.
Spíž i mrazák za hubičku — rodinná klasika v akci
Leták však ani zdaleka nekončí, dál narazíte na Pelmeni (900 g), typická rychlá večeře, za pouhých 39,90 Kč (sleva 38 %). Další stovku neutratíte ani za zmraženou pochoutku Maxx (120 ml) za 14,90 Kč. To je více než lákavá nabídka pro rodinné zásoby i nečekané hosty.
Tento týden v Kauflandu je jako festival ultra-slev. Za normálních okolností byste s takovými cenami skončili u pokladny dřív, než stihnete říct „výprodej“. Ale teď? Teď můžete nákupem dominovat.