Kamenné umyvadlo dodá vaší koupelně tu pravou atmosféru lázní

Co vám vyvstane na mysli, když se řekne přepychová koupelna? Pravděpodobně si představíte koupelnu v lázních nebo ve wellness centru. Cítíte se zde tak relaxovaně. Dá se taková atmosféra přenést i do vaší osobní koupelny? Samozřejmě, že dá. A vůbec nevadí, že nemáte velkou koupelnu. Někdy totiž stačí docela málo.

Kamenné umyvadlo navozuje přírodní charakter interiéru

Krásnou koupelnu má doma i mladík z Anglie jménem Cairo žijící ve Folkestonu, malém městečku poblíž proslulých Bílých útesů doverských. Vlastní dům o velikosti malého bytu, pouhých 43 metrů čtverečních. Koupelna je tak logicky maličká. Přesto působí velmi vzdušným dojmem.

„Mně osobně se líbí, když koupelna navozuje dojem lázní,“ říká Cairo a ukazuje své obklady ze světlého kamene. „Miluji estetiku přírodního kamene, tyto kamenné obklady jsem koupil jako první a podle nich jsem pak volil další vybavení koupelny.“

Velmi pyšný je Cairo zvláště na kamenné umyvadlo. „Jsem velkým příznivcem kamenných umyvadel, přispívají k zemitému charakteru interiéru.“

Každé kamenné umyvadlo je unikát

Kamenná umyvadla udělají pro atmosféru koupelny hodně už jen proto, že jsou přirozeným centrem místnosti. Prodávají se v provedení umyvadla na desku, takže majitel musí správně vybrat i to, na co umyvadlo položí. Velmi hezky působí mramorová deska nebo dřevěná koupelnová skříňka.

Běžný tvar kamenného umyvadla je kruh, ale existují také obdélníková umyvadla. Nejčastějšími barevnými variantami jsou matný tmavý kámen nebo bílá. Je to ale čistě přírodní výrobek, na umyvadle nacházíme barevné tóny připomínající tahy štětcem. Jsou způsobené tím, jak se do kamene v průběhu staletí opíral vítr, říční voda nebo rostlinné či živočišné organismy. Každý kus je díky tomu originál.

Nelze jej tak snadno poškrábat, snadno se udržuje a je odolné vůči bakteriím

Kamenné umyvadlo má i další výhody kromě atraktivního vzhledu. Je odolné vůči mechanickému poškození, hlavně tedy poškrábání. Kameny jako žula jsou méně porézní, a tudíž neabsorbují skvrny tak rychle jako jiné materiály. Neporézní povrchy jsou navíc odolné vůči bakteriím. Kamenné umyvadlo má snadnou údržbu. Kdo chce udržet své umyvadlo po dlouhé roky krásné, ten by jej měl očistit speciálním prostředkem na kámen a občas jej natřít impregnací na kamenné povrchy. Nic jiného není nutné. Naopak se nedoporučuje používat chemická čistidla a drátěnky.

Vyhrajte si také s dalším vybavením koupelny

Kamenné umyvadlo se nejlépe hodí do světlejší koupelny. Ostatně, za inspiraci si můžeme vzít už zmíněné koupelny v lázních, které obvykle bývají laděny do teplých, uklidňujících barev. To se vztahuje nejen na obklady, ale také na koupelnový nábytek – ideální je světlejší dřevo.

Je skvělé, když místnost dostává hodně přirozeného světla. Ale pokud ve svém domě nemáte tu možnost, hezký efekt navodíte použitím decentních zářivek.

Přemýšlejte i o volbě doplňků. Pestrá loga výrobců mýdel, šamponů či kosmetiky by měla jít stranou. Mýdlo můžete schovat do elegantních dávkovačů, které se rovněž prodávají vyrobené z přírodních materiálů.

Kdo je skutečný fanoušek komfortu a relaxace, ten ví, že pomyslnou třešničkou na dortu jsou svíčky. Ty vykouzlí při vaší koupeli nebo jen při umývání rukou v umyvadle opravdu ambientní atmosféru.

Poznámka: rozhovor s Cairem a ukázky jeho koupelny lze najít na videu https://www.youtube.com/watch?v=luDj9bGhnVY&t=493s