Jourová bude místopředsedkyní eurokomise, má dohlížet na unijní hodnoty

Evropská komise bude mít osm místopředsedů, mezi nimi je i Maroš Šefčovič ze Slovenska, který se má starat o vztahy mezi unijními institucemi.

Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů získali Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestageová a Lotyš Valdis Dombrovskis.

V komisi bude 14 mužů a 13 žen, což je o čtyři více než v dosavadní komisi Jeana-Clauda Junckera. Osm komisařů, včetně Jourové a Šefčoviče, působí už v komisi současné.

Von der Leyenová zdůrazňuje, že při sestavení komise jí šlo nejen o vyvážený počet mužů a žen, ale i o regionální rovnováhu. Politici z postkomunistických zemí získali čtyři místopředsednická křesla - vedle Jourové, Dombrovskise a Šefčoviče to je i Chorvatka Dubravka Šuicaová. Sedmým místopředsedou bude Španěl Josep Borrell, který bude novým šéfem unijní diplomacie, osmým Řek Margaritis Schinas, který se má starat o ochranu evropského způsobu života.

Jourová měla dosud jako eurokomisařka na starost spravedlnost, rovná práva mužů a žen a ochranu spotřebitele. Před dnešním oznámením von der Leyenové se objevily informace, že by Jourová mohla dohlížet na dodržování zásad demokracie a právního státu. Tuto pozici však nakonec obsadil Belgičan Didier Reynders.

Premiér Andrej Babiš (ANO) bere jmenování Jourové jako ocenění pro ni i pro Česko. Šéf opoziční ODS Petr Fiala je však kritický. Uvedl, že nové portfolio Jourové v eurokomisi nemá žádný reálný vliv. Fiala míní, že Babiš obelhal veřejnost, když tvrdil, že se jednání vyvíjejí dobře. Podle Fialy Jourová dostala za úkol dohlédnout na země "neposlušné" visegrádské čtyřky. Uvedl, že Česko při obsazování orgánů EU nedosáhlo žádného vítězství.

Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan reagoval takto:

Je docela absurdní, že na dodržování hodnot EU a transparentnosti bude dohlížet země, jejíž premiér je obvniněn, že hodnoty EU nedodržuje. Možná je to takové drobné, vtipné popíchnutí. Co to určitě není? Silné ekonomické portfolio. Ukazuje se, jak slabý je Babiš na mezinár. poli.