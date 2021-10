Jiji z Afghánistánu nemá ráda muže a svého zachránce ignoruje, přesto se učí jeho řeč

Velvyslanec vzal majnu Rothschildovu k sobě a slíbil, že se o ni postará. Majny jsou pěvci původem z asijských tropických lesů. Patří k čeledi špačkovitých a patří k ohroženým druhům.

V srpnu se dostalo až ke Kábulu radikální hnutí Tálibán a mezi 14. a 30. srpnem bylo z Afghánistánu evakuováno na 120 tisíc lidí. Francie svými evakuačními lety odvezla 2600 lidí, jimž hrozil postih Tálibánu za jejich minulou činnost.

Byla mezi nimi i dívka Alia. „Vystoupila na letecké základně Zafra vyčerpaná a s nezvyklým zavazadlem – měla v něm ptáka, jemuž říkala Jiji. Dokázala ho uchránit až na kábulské letiště a dostat ho sem. Z hygienických důvodů ptáka nemohli vzít do letadla. Dívka tiše plakala a mne to dojalo. Slíbil jsem, že si ho vezmu k sobě a budu ho krmit. Alia za ním bude moci kdykoli přijet a odvézt si ho,“ popsal Chatel příběh na twitteru.

„Během čtrnácti dnů strávených na základně jsem spal dvě tři hodiny denně, organizace evakuace byla náročná. V jedné slabší chvíli jsem vzal Jiji do své rezidence. Ta čilá majna se vymotala z krabice a nadělala mi v autě notný nepořádek,“ tvrdí Chatel.

Velvyslanec ale Jiji obstaral klec, krmil ji a ráno ji dával ven, aby měla kontakt s jinými ptáky. Majna se postupně uklidnila a „začala v neznámé řeči brebentit tajemná sdělení“, citovala Chatela stanice BBC.

Věděl, že majny umí napodobit lidskou řeč, a snažil se ji naučit pár francouzských slov. Začal s bonjour, ale moc se mu nedařilo. „Potíž je, že Jiji nemá ráda muže. Byla na mne nevrlá, zatímco s ženami se radovala. Zoufale jsem denně opakoval své bonjour, ale bez úspěchu. Aspoň jsem si to myslel. Až jednou mi jedna pracovnice z rezidence poslala toto ‚Bonjour‘, které mne zahřálo u srdce,“ uvedl velvyslanec a dodal video s Jiji vesele zdravící ženu v pozadí.

Chatel je s Aliou v kontaktu a dívka je ráda, že našla majně tak dobrého pečovatele.

