Jedovaté šortky a smrtící dudlíky. EU bije na poplach kvůli balíčkům z Číny

23. 7. 2025 – 17:44 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Levné zboží z čínských e-shopů Temu a Shein zaplavuje Evropu – a s ním i nebezpečné chemikálie, nefunkční ochranné pomůcky a produkty ohrožující zdraví i život. Evropská unie proto spouští vyšetřování a chystá tvrdé protiakce.

Brýle bez ochrany, dětské oblečení jako past

Evropský komisař pro spravedlnost Michael McGrath doslova zbledl, když se seznámil s některými produkty z populárních čínských online tržišť. Vzorky ukázaly, že se do Evropy běžně dostávají pláštěnky s toxickými látkami, sluneční brýle bez UV filtru nebo dětské šortky s příliš dlouhými šňůrkami, které mohou vést k vážnému zranění. Alarmující byly také dudlíky s volně přichycenými korálky – dítě by se jimi mohlo snadno udusit.

Zarážející je i situace v kosmetice. V některých produktech byla objevena chemikálie lilial, která je v EU od roku 2022 zakázána pro podezření, že narušuje plodnost a vývoj plodu. Britská vláda dokonce vyzvala občany, aby jakékoli výrobky s touto složkou okamžitě zlikvidovali.

Tajní nakupují, EU se chystá zakročit

Evropská unie už rozjela utajené testovací nákupy. Tajní zákazníci objednávají produkty na Sheinu i Temu s cílem nasbírat důkazy o porušování evropských předpisů. Komisař McGrath slibuje ráznou reakci: „Nejde jen o zdraví lidí, ale i o férovou soutěž. Evropské firmy dodržují zákony, zatímco čínští prodejci je obcházejí.“

Upozornění na nebezpečné výrobky přibývá také ve veřejné databázi Safety Gate. Jen loni bylo evidováno přes čtyři tisíce varování – nejčastěji šlo o kosmetiku, hračky a chemikálie.

Konec levným balíčkům? EU plánuje celnici pro každého

Do Evropy míří ročně přes 4,5 miliardy zásilek v hodnotě do 150 eur, které dosud podléhaly bezcelnímu režimu. EU proto zvažuje zásadní změnu: úplné zrušení této výjimky a zavedení manipulačního poplatku na každý balíček. To by mohlo výrazně omezit nákupy na čínských e-shopech a pomoci financovat potřebné kontroly.

Připravují se i další opatření, například vznik celoevropského celního úřadu. Zda se téma otevře i při nadcházejícím summitu EU a Číny v Pekingu, zatím není jisté. McGrath však slíbil, že se bude problematice věnovat osobně.

Shein a Temu: děláme maximum

Obě firmy se brání a tvrdí, že bezpečnost berou vážně. Shein oznámil investici 15 milionů dolarů do kontrolních procesů, Temu se chlubí spoluprací s certifikačními agenturami jako TÜV nebo SGS. Přes to ale fakta zůstávají neúprosná – mnohé výrobky z Číny zůstávají pro evropské spotřebitele vážnou hrozbou.