Je jasno: Britský pár, nalezený v bezvědomí, byl vystaven novičoku

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: von

Britský pár, který je v kritickém stavu v nemocnici, byl vystaven působení jedu novičok, oznámil ve středu šéf protiteroristické policie. Jde o stejnou látku, kterou byl před čtyřmi měsíci otráven bývalý dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera. Britové byli nalezeni v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury. Právě v Salisbury byli otrávení Skripalovi 4. března nalezeni.

Pětačtyřicetiletý muž a o rok mladší žena byli nalezeni v bezvědomí v domě v Amesbury, záchranáři tam zasahovali již v sobotu večer 30. června. Policie jejich jména nezveřejnila, podle přátel jde o Charlieho Rowleyho a Dawn Sturgessovou.

Původně se předpokládalo, že jejich stav je zřejmě následek užití heroinu či kokainu z kontaminované dávky. To se ale nepotvrdilo a vzorky látky byly podle bulvárního listu The Sun odeslány do vojenské laboratoře v Porton Downu. To samé pracoviště v březnu zjistilo, že jed, kterým byli přiotráveni Skripalovi, byla armádní látka typu novičok.

O dvojici z Amesbury, u které se uvádí, že příležitostně užívá drogy, přitom není nic známo o tom, že by měla nějakou spojitost s Ruskem či tajnými službami.

Kvůli vyšetřování uzavřela policie několik lokalit, kde se přiotrávený pár pohyboval: jednak dům v ulici Muggleton, drogerii v centru Amesbury, stejně jako baptistické centrum s kostelem ve stejné obci, kde se oběti zúčastnily místní slavnosti. Na té byly zhruba dvě stovky lidí, z nichž nikdo následně nehlásil podobné zdravotní potíže. Uzavřen byla také park královny Alžběty v nedalekém Salisbury.

Anglická zdravotnická služba předtím uvedla, že případ nepředstavuje zatím "významné zdravotní riziko pro širokou veřejnost". Toto stanovisko bude "průběžně přehodnocováno v závislosti na dostupných informacích", dodal nicméně mluvčí služby.

Salisbury se letos v březnu stalo dějištěm otravy Sergeje Skripala, který v minulosti sloužil nejen ruské, ale i britské tajné službě, a jeho dcery Julije. Britská vláda tvrdí, že otravnou látkou byl novičok vyráběný v někdejším Sovětském svazu, a obvinila z útoku Moskvu. Ta odpovědnost odmítla. Případ vyvolal mezinárodní roztržku.