Jak v pubertě! Jitka Boho a Lukáš Langmajer potvrdili vztah, vyznání pak zase rychle smazali
25. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Veřejné tajemství potvrzeno, Jitka a Lukáš našli nové štěstí.
Oblíbený herec Lukáš Langmajer krátce po karlovarském festivalu oznámil rozchod se svou dlouholetou partnerkou. Krátce poté oznámila rozchod i zpěvačka a modelka Jitka Boho.
Zprávu sice zabalila do úctyhodné vrstvy různých arboretálních metafor, mezi řádky ale znělo jasné: Mám někoho nového!
Na veřejnost se vzápětí dostaly drby, že se dala dohromady právě s čerstvě svobodným Lukášem Langmajerem.
Oba sice nic oficiálně nepotvrdili, ale když pak byla dvojice k vidění na společné dovolené, kde se jeden k druhému náramně měli – zkrátka jako čerstvě zamilované hrdličky, bylo všechno jasné.
„Ano, je to pravda. Chodí spolu. Je to nové, citlivé, nechtějí to zatím moc řešit kvůli dětem,“ potvrdil nejmenovaný zdroj blízký Jitce pro magazín Expres.
A kdo by snad pořád ještě váhal a pochyboval, protože chybělo oficiální potvrzení od samotných milenců, může být v klidu. Lukáš Langmajer se totiž na svém profilu na sociálních sítích vyznal se vší parádou.
Přidal zamilované fotky plné tulení i polibků s Jitkou a napsal k nim: „My dva. S námi oni, ti, kteří na fotkách nejsou, ale hluboko v nás ano.“
„Příběh, který se začal odehrávat dávno předtím, než potkal jeden druhého. Možná kousek osudového, možná božího, dle chuti, dle výkladu. Jsme tu, jeden pro druhého, se vším, co k tomu patří. My dva, více říct netřeba,“ přidal poetický veletoč.
Pokud se ale chcete na příspěvek podívat na hercově profilu, máte smůlu. Langmajer ho totiž po několika minutách z neznámého důvodu zase smazal.
Jenže jakmile něco svěříte internetu, je to venku už napořád. Zamilované snímky jsou k vidění třeba zde.