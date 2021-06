Jak štěňátko zrecenzovalo americkou klasiku

Až si příště budete rvát vlasy, že jste kvůli technickému omylu přišli o nějaký rozepsaný text, vězte, že může být i hůř. I nositele Nobelovy ceny za literaturu může postihnout podobná nehoda – a nemusí na tom mít sebemenší vinu.

Napsat dnes knížku je (z čistě technického hlediska) v podstatě hračka. Máme v počítači vymoženosti jako kontrolu pravopisu, vyhledávání a nahrazování, můžeme vpisovat a přepisovat text či vracet provedené změny. A hlavně - zálohovat.

Dřív to s tím zálohováním tak jednoduché nebylo (komu by se také chtělo cpát pořád do psacího stroje kopírák), a už vůbec ne v případě, že se psalo rukou. Rukopis tak neohrožovala technická chyba, ale spíš živly jako požáry, povodně… anebo zcela obyčejné záchvaty vzteku.

Psát rukou byl zvyklý i americký nositel Nobelovy ceny za literaturu John Steinbeck (1902-1968). V roce 1937 vyšla jeho slavná novela O myších a lidech, ale cesta k jejímu vzniku nebyla jednoduchá. Tehdy neblaze a nečekaně zasáhlo do tvorby štěňátko.

Štěňátku irského setra se zřejmě první verze knihy nelíbila

V knize Steinbeck: Život v dopisech je mimo jiné psaní z května 1936, které spisovatel adresoval své literární agentce Elizabeth Otisové. Potvrzuje v něm přijetí šeku na 94 dolarů za recenzi knihy a dodává, že bude na dokončení nového díla O myších a lidech potřebovat oproti plánu ještě další dva měsíce. Všechno to způsobil jeho irský setr Toby, který, jak píše Steinbeck, polovinu již hotového rukopisu v noci rozcupoval na konfety.

Výsledky dvouměsíční práce byly v tahu, kopii samozřejmě Steinbeck neměl, a tak není divu, že zpočátku zuřil, co mu to jeho v jistém smyslu krajan provedl. Sám Steinbeck byl totiž podle vlastního vyjádření poloviční Ir, a navíc jeden z největších milovníků domácích zvířat mezi literáty. Přesto, jak v dopise přiznává, schytalo štěňátko pár přes zadeček plácačkou na mouchy,

Nakonec ale Steinbeck dospěl k závěru, že hafan byl vlastně velmi dobrý kritik. Disciplinovaný spisovatel dokončil knihu ve slíbeném dvouměsíčním termínu a nová verze díla pro něj znamenala průlom a první opravdový úspěch. O tom svědčí i to, že už dva roky po vydání se novela dočkala první filmové adaptace. V témže roce vyšly i Hrozny hněvu, které ze Steinbecka s konečnou platností udělaly literární hvězdu, v roce 1940 mu vynesly Pulitzerovu cenu a v roce 1962 Nobelovu cenu za literaturu.

John Steinbeck s manželkou | zdroj: Profimedia