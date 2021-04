Jak králík napadl prezidenta a prohrál mu volby

Nenápadný incident, který se odehrál před 42 lety a který až do směšnosti rozmázli novináři, možná připravil amerického prezidenta o druhé funkční období.

Dvacátého dubna 1979 rybařil americký prezident Jimmy Carter v bažinách v domovském Plains ve státě Georgia, když k jeho člunu připlaval velký bílý králík, který syčel a skřípal zuby. Carter párkrát šplouchl pádlem do vody a zvíře vzalo do zaječích – respektive v tomto případě do králičích. Tím to celé zhaslo a dalších zvířecích útoků zůstal pan prezident ušetřen.

Když pak Carter příběh vyprávěl svému personálu s tím, že se králík skokem do vody zachránil před smečkou psů, moc mu nevěřili. Prý že králíci neumějí plavat a že by nikdy na člověka neútočili. Šlo přitom zjevně o králíka vodního (Sylvilagus aquaticus), který žije na jihovýchodě USA, obývá tamní bažiny a je výborný plavec. Kromě toho byl prezident i s králíkem zachycen na fotografii.

Na incident by se bývalo asi zapomnělo, o pár měsíců později se ale Carterův tiskový mluvčí Jody Powell o tomto banálním setkání jen tak mimochodem zmínil Brooksi Jacksonovi z agentury Associated Press. Ten se toho chopil a nafoukl ho do příběhu o zabijáckém králíkovi, který se pokusil napadnout prezidenta.

Novinářská senzace

Z Carterova konfliktu v bažinách byl rázem headline a prezident se stal vděčným terčem televizních komiků. Korunu všemu nasadil deník Washington Post, který přinesl 30. srpna 1979 na titulní straně článek s nadpisem „Králík napadl prezidenta“. A protože Bílý dům odmítl dát k dispozici fotografii prezidenta s králíkem, doplnily noviny článek karikaturou parodující známý filmový plakát na Čelisti, kdy žraloka zákeřně číhajícího pod hladinou vystřídal králík a nápis Jaws byl nahrazen nápisem Paws (Tlapky).

Incident se „zabijáckým králíkem“ se stal jednou z nejpamátnějších událostí Carterova prezidentství a přispěl k jeho nelichotivé image slabého pána Bílého domu, čehož jeho političtí oponenti dokázali patřičně využít. Dokonce se říká, že vedle neúspěšné operace na osvobození amerických rukojmích v Teheránu byl i králík jednou z příčin, proč demokrat Carter v roce 1980 neobhájil mandát a prohrál s republikánským soupeřem Ronaldem Reaganem. Za Reaganova prezidentování se snímek incidentu s králíkem poprvé dostal na veřejnost.

Letos v říjnu bude Carterovi 97 let a je nejen nejstarší ze všech šesti žijících amerických prezidentů (Jimmy Carter, Joe Biden, Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton a Barack Obama), ale je v tomto ohledu rovněž rekordmanem mezi všemi americkými prezidenty v dějinách. Stáří si zaslouží patřičnou úctu, historku s králíkem mu ale už nikdo neodpáře.