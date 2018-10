Jak čeští filharmonici dojali Newyorčany

14:06

Vláda by měla příští týden jednat o přesné podobě elektronických neschopenek. Projekt by měl plně začít fungovat od roku 2020. Novinářům to ve středu ve sněmovně řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Jak by měly e-neschopenky přesně vypadat, nepřiblížila.