Izrael provedl odvetný útok na Írán, nakonec necílil na ropná ani jaderná zařízení

V sobotu 26. října 2024 provedl Izrael svou první veřejně přiznanou vojenskou operaci na území Íránu.

Izraelská letadla se zaměřila na přibližně 20 vojenských objektů, přičemž se vyhnula citlivým místům, jako jsou zařízení na obohacování jaderných zbran. Úder byl očekáván v návaznosti na odpálení balistických raket z Íránu počátkem měsíce.



"Je to začátek nové fáze, nebezpečné fáze s mnoha dalšími citlivými otázkami," řekl Yoel Guzansky, izraelský expert na Írán z Institutu pro národní bezpečnostní studia, a signalizoval tak zvýšenou nestabilitu v regionu. Naznačil, že tlumená reakce Íránu, charakterizovaná prohlášeními naznačujícími, že útoky jsou zvládnutelné, ilustruje strategickou zdrženlivost, jejímž cílem je vyhnout se většímu konfliktu.Podprahové konstatování "nic to nebylo" vystihuje postoj íránského vedení, které zdůrazňuje snahu udržet si tvář normálnosti uprostřed rostoucího tlaku.



Ellie Geranmayehová, analytička Evropské rady pro zahraniční vztahy, poznamenala, že zdrženlivost, kterou obě strany projevily, naznačuje možné uzavření tohoto kola, kdy snad Írán nebude opět na útok odpovídat. Historický kontext tajných operací mezi oběma zeměmi nicméně předpovědi komplikuje, neboť každá strana obvykle jednala tak, aby podkopala tu druhou, a zároveň se vyhýbala přímému přisouzení odpovědnosti. "V celém Íránu a v celém regionu se dostaví úleva, že se USA prozatím podařilo Netanjahua omezit," poznamenal Geranmayeh a dále zdůraznil křehkou rovnováhu, která je ve hře.



Navzdory současnému relativnímu klidu zůstává potenciál eskalace znepokojivý. Mnozí analytici se obávají, že Izrael by navzdory velmi limitovanému rozsahu operace (zjevně na dlouhodobý americký nátlak neeskalovat konflikt s Íránem) mohl brzy zvýšit své vojenské aktivity po amerických prezidentských volbách na začátku listopadu. Předání moci ve Washingtonu je často považováno za klíčový okamžik, který Izraeli potenciálně poskytuje domnělou příležitost k rozhodnému zásahu proti íránským kapacitám.



Co se bude dít dál, bude záviset na reakcích Teheránu i Jeruzaléma, a proto je pro regionální hráče a globální pozorovatele nezbytné, aby v tomto rozvíjejícím se příběhu blízkovýchodního napětí zůstali ostražití.