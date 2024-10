Gruzie zná výsledky voleb, kvůli podezření z manipulace, ale protestují desítky tisíc lidí

Desítky tisíc lidí se dnes shromáždily před budovou gruzínského parlamentu poté, co opozice a gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová svolaly protest proti výsledkům sobotních parlamentních voleb.

Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury. Do Tbilisi dnes zároveň přicestoval maďarský premiér Viktor Orbán, který vládní straně gratuloval k vítězství už v sobotu.

V hlasování podle oficiálních výsledků zvítězila vládní strana Gruzínský sen, kterou kritici obviňují z příklonu k Rusku. Zurabišviliová a opoziční strany výsledky hlasování zpochybnily a odmítají je uznat.

"Volby jste neprohráli," vzkázala dnes proevropským demonstrantům před parlamentem prezidentka. "Ukradli vám hlasy a pokusili se ukrást vaši budoucnost, ale na to nikdo nemá právo a vy jim to nedovolíte!" uvedla. Před davem podle agentury AP také prohlásila, že bude bránit cestu Gruzie do Evropy.

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili dnes podle agentury DPA Zurabišviliovou obvinil, že obviněními z volebních podvodů se snaží rozdělit zemi. V rozhovoru s novináři v Tbilisi zároveň odmítl nařčení ze zfalšování parlamentních voleb a naopak obvinil prezidentku z organizování protestů společně s opozicí.

Krátce po 20:00 místního času (17:00 SEČ) bylo protestujících v Tbilisi podle reportérů AFP asi 20.000. Někteří z nich mávali gruzínskými a unijními vlajkami.

"Nechceme Rusko a ani zpět do Ruska nebo do Sovětského svazu," řekla AP jedna z protestujících zahalená do gruzínské vlajky.

Gruzínci masivně a opakovaně protestovali už letos na jaře v souvislosti s kontroverzním zákonem o zahraničním vlivu, který prosazoval vládní kabinet a nakonec i přes nevoli demonstrujících v květnu schválil parlament. Norma, která se podobá ruské právní úpravě, ukládá médiím a nevládním organizacím povinnost registrovat se jako "organizace nesoucí zájmy cizí moci", pokud získávají více než 20 procent rozpočtu ze zahraničí. Do ulic Tbilisi se tehdy pravidelně vydávaly desetitisíce demonstrantů. Podle pozorovatelů šlo o jedny z největších protestů v Gruzii od doby, kdy získala nezávislost na Sovětském svazu v roce 1991.

Do Tbilisi dnes odpoledne uprostřed sporů o volební výsledky přicestoval na oficiální návštěvu Orbán v doprovodu svých ministrů zahraničí a financí Pétera Szijjárta a Mihályho Vargy. Agentura DPA napsala, že maďarského premiéra, který má ke Gruzínskému snu ideově blízko, v úterý oficiálně přijme jeho gruzínský protějšek Irakli Kobachidze.

Maďarsko v současnosti předsedá Radě EU. Většina států EU však kritizuje nynější cestu Orbána, který podle DPA zastává promoskevskou pozici.