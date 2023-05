Investice do solární energie letos poprvé překonají investice do ropy

Podle nejnovější zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) letos poprvé překonají investice do solární energie investice do nové těžby ropy a investice do obnovitelných zdrojů obecně získají náskok před investicemi do fosilních paliv.

Válka na Ukrajině přiměla vlády světa investovat do nových fosilních projektů, ale současně i do obnovitelných zdrojů. Vysoké ceny ropy a plynu spolu s obavami o dodávky těchto komodit vedly k prudkému nárůstu výdajů na obnovitelné zdroje.

„Čistá energie postupuje rychleji, než si mnoho lidí uvědomuje,“ cituje stanice Al-Džazíra výkonného ředitele IEA Fatiha Birola. Na každý dolar investovaný do fosilních paliv jde nyní podle něj 1,7 dolaru do čisté energie. Ještě před pěti lety byl přitom tento poměr jedna ku jedné.

Roční investice do obnovitelných projektů vzrostly od roku 2021 o 24 procent na letošních 1,7 bilionu dolarů ve srovnání s růstem investic do fosilních paliv o 15 procent. Dále IEA očekává, že investice do solární energie letos vzrostou na 380 miliard dolarů oproti 370 miliardám dolarů proudících do nových projektů průzkumu a těžby ropy, uvedl server Energy Live News.

„To dělá ze solární energie skutečnou energetickou supervelmoc,“ prohlásil analytik think tanku Ember Dave Jones. Podle něj se stává solární energie největším nástrojem dekarbonizace, čemuž nahrává i její nízká cena.

Stále vysoké investice do fosilních paliv

IEA však upozorňuje, že investice do nových fosilních projektů stále rostou tempem dostatečným k tomu, aby to překazilo cíl nulových emisí do roku 2050. Investice do ropy a zemního plynu se letos podle zprávy vrátí na úroveň z roku 2019.

Investice do všech fosilních paliv budou letos podle IEA dvojnásobné oproti investicím potřebným v roce 2030 pro dosažení nulových emisí do roku 2050. Investice do uhlí mohou být až šestinásobné.

Zhruba 90 procent investic do čisté energie podle zprávy IEA proudí z vyspělých ekonomik a Číny, do těžby fosilních paliv nejvíce investuje Blízký východ, což je ironií vzhledem k tamnímu klimatu. „Některá z nejslunnějších míst na světě mají nejnižší úroveň investic do solární energie, což je problém, který vyžaduje naši pozornost,“ uvedl Jones. IEA také zjistila, že energetičtí giganti nevynakládají dostatečné prostředky k přechodu na obnovitelné zdroje.

Na projekty nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů v loňském roce vynaložily tyto společnosti jen pět procent svých finančních toků. Mezi tyto investice řadí IEA také technologie pro zachytávání uhlíku z atmosféry.