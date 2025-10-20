Hvězdy odmění ty, kdo mluví otevřeně - horoskop na týden
20. 10. 2025 – 9:59 | Magazín | Natálie Kozak
Říjnové dny přinášejí víc než jen déšť a šustění listí – nesou i změnu nálad. Týden přeje rozvaze, opravdovosti a lidem, kteří mají odvahu mluvit otevřeně.
Beran
Tento týden vám přináší novou dávku sebevědomí. Vnitřní motor se rozběhne naplno a vy budete mít chuť měnit, opravovat a posouvat vše, co se vám nelíbí. Jen pozor, ať přílišné tempo neunaví nejen vás, ale i vaše okolí. Nechte ostatní dýchat a jděte krok po kroku, vaše síla je v trpělivém soustředění, ne v rychlosti.
Příznivé dny: 21. a 25. října.
Býk
Vaše klidná, rozvážná energie přitahuje lidi, kteří hledají oporu. I obyčejné setkání se může změnit v zásadní rozhovor nebo otevřít dveře k novému projektu. Působíte stabilně, a právě to z vás dělá magnet pro spolupráci. Váš pragmatismus bude tentokrát klíčem k úspěchu.
Příznivé dny: 22. a 24. října.
Blíženci
V hlavě vám pobíhá spousta nápadů, hlavně těch pracovních a finančních. Tento týden vás bude lákat risk, ale hvězdy radí spíš plánovat než jednat. Selský rozum vás podrží víc než impulzivní kroky. Neberte výhrady ostatních osobně, mohou být cenným testem vašich plánů.
Příznivé dny: 20. a 23. října.
Rak
Vaše duše potřebuje tvořit. Ať už jde o malování, psaní, hudbu nebo nový recept, dovolte si dělat to, co vás těší. Zahoďte vnitřního kritika a poslouchejte, kam vás vede intuice. Váš osobní styl a cit pro detail mohou být tento týden nečekanou vstupenkou k novým příležitostem.
Příznivé dny: 21. a 26. října.
Lev
Všude, kam přijdete, přinášíte světlo. Lidé si vaší energie všimnou a možná si vás i začnou žádat víc, než jste čekali. Nebojte se ukázat, co umíte, a projevit své ambice. Pokud řešíte finance, přichází šance něco stabilizovat. Váš optimismus bude vaší největší silou i ochranou.
Příznivé dny: 20. a 25. října.
Panna
Ticho ve vás zraje. Tento týden přináší chuť bilancovat, přemýšlet a čistit prostor kolem sebe, i ten vnitřní. Možná se ozve někdo, kdo vám připomene, kým jste bývali. Nesnažte se hned měnit, co nejde. Jen vnímejte a připravujte se, přichází fáze přerodu.
Příznivé dny: 22. a 26. října.
Váhy
Společenská energie vám svědčí. Obklopí vás lidé s podobnými cíli a z obyčejného setkání může vzniknout inspirativní spolupráce. Sledujte, kdo vás tento týden obklopuje, někdo z nich vám ukáže, že autenticita je větší síla než dokonalost. Otevřete se novým zkušenostem.
Příznivé dny: 23. a 25. října.
Štír
Vaše vnitřní energie dostane jasný směr. Je to týden, kdy dokážete být neuvěřitelně produktivní, pokud se soustředíte na to, co má pro vás hlubší význam. Kariéra, studium, osobní růst- všude tam, kde zapojíte vášeň, můžete udělat krok dopředu. Nebojte se znovu otevřít to, co vám dřív dávalo smysl.
Příznivé dny: 20. a 24. října.
Střelec
Touha po dobrodružství bude silná. Cítíte potřebu něco změnit, vidět, prožít. A to je dobře, jen nezapomeňte brát ohled i na ty, kteří zůstávají za vámi. Někdy stačí pozvat blízké na cestu s sebou, a svět se stane větším pro všechny. Sdílené zážitky vám tento týden přinesou víc než sólové výpady.
Příznivé dny: 21. a 23. října.
Kozoroh
Upřímnost se stane vaším kompasem. Je čas říct věci tak, jak jsou, nejen ostatním, ale i sobě. Nebojte se projevit zranitelnost; právě ta vám otevře cestu k důvěře a opravdovému pochopení. Ve vztazích i práci přichází okamžik vyjasnění.
Příznivé dny: 22. a 25. října.
Vodnář
Tento týden patří spolupráci. Najednou zjistíte, že lidé kolem vás chtějí být součástí vašeho nápadu nebo projektu. Přijměte to jako dar, sami byste to zvládli, ale s ostatními to půjde lehčeji a dál. Vaše otevřenost vytvoří nový prostor pro společný růst.
Příznivé dny: 20. a 24. října.
Ryby
Vaše duše volá po rovnováze. Vraťte se ke zdravým návykům, upravte rytmus dne a dejte tělu, co potřebuje. Jakmile se vaše vnitřní voda uklidní, vše kolem se začne vyjasňovat. Obnovíte sílu i chuť pustit se do věcí, které jste dlouho odkládali.
Příznivé dny: 21. a 26. října.