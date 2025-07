Hru věnovanou pražské historii si za první měsíc stáhlo zhruba 39.200 lidí

14. 7. 2025 – 16:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Digitální hru Playing Prague, kterou si nechala vytvořit městská firma Prague City Tourism (PCT) jako součást letošní marketingové kampaně, si za první měsíc stáhlo zhruba 39.200 lidí.

ČTK to řekla mluvčí firmy Klára Janderová. PCT má v Praze na starosti cestovní ruch, spravuje také některé památky. Hru pro ni vyrobilo studio Charles Games spojené s Karlovou univerzitou za 1,5 milionu korun.

Hru si mohou uživatelé stáhnout zdarma v obchodech s mobilními aplikacemi. V App Storu tak do minulého týdne učinilo asi 7200 lidí, v Google Storu 22.000. Podle Janderové hraje část uživatelů hru tak, aby dosáhla co nejvyššího skóre a rychle postupovala do dalších kol, část se baví tím, že si kolem známých pražských dominant a řeky Vltavy tvoří vlastní podobu města. Ve hře mohou stavět ulice a do nich libovolně umisťovat domy nebo parky. Údaje o tom, ze kterých zemí uživatelé pocházejí, firma nemá.

Městská firma chce hrou do Prahy přilákat turisty z ČR i zahraničí. Cílí na věkovou skupinu 30 let a více, kterou zajímá kultura, historie či architektura. Hráči se ve hře mohou setkat s hudebním skladatelem Wolfgangem Amadeem Mozartem, spisovatelem Franzem Kafkou, císařem Karlem IV. či gymnastkou Věrou Čáslavskou. Každá herní úroveň je věnovaná jedné pražské památce. Ve hře se objevují tradiční domovní znamení i historická tramvaj. Hra má českou, anglickou a německou verzi. Na webu prague.eu/hra zájemci najdou podrobnější informace o památkách a osobnostech, které se v ní objevují.

Prague City Tourism se kromě propagace Prahy věnuje i správě některých památek. Stará se například o Prašnou bránu, Petřínskou rozhlednu s bludištěm či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.