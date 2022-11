Hrad vyzývá policii k revizi bezpečnostních kontrol při vstupu do areálu

Prezidentská kancelář dnes vyzvala policejního prezidenta Martina Vondráška k rychlému jednání o výměně stávajících bariér na Pražském hradě. Policie má podle Hradu udělat důslednou revizi bezpečnostních kontrol při vstupu do areálu, řekl novinářům mluvčí kanceláře Vít Novák. Podle Hradu by měly kontroly být přinejmenším důstojnější a bez front. Pokud zůstanou, přesunout by se měly tak, aby byl alespoň do Královské zahrady a Jeleního příkopu možný vstup bez kontrol. V minulosti přitom Hrad kontroly hájil a aktivně se k nim hlásil.

ℹ Bezpečnostní rizika pro Pražský hrad policie posuzuje pravidelně. V tuto chvíli navíc policie posuzuje i rozsah kontrol a jejich formu, včetně možných alternativ technických zábran. https://t.co/yyBE6YPVaV — Ministerstvo vnitra (@vnitro) November 15, 2022

Ministerstvo vnitra dnes na twitteru uvedlo, že bezpečnostní rizika pro Pražský hrad policie posuzuje pravidelně. Policie sdělila, že útvar pro ochranu prezidenta s dalšími specializovanými službami nyní bezpečnostní opatření na Hradě opětovně posuzuje. „S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky (KPR) a také veřejnost,“ napsala policie.

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ve spolupráci s dalšími specializovanými službami nyní bezpečnostní opatření na Pražském hradě opětovně posuzuje. S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky a také veřejnost. https://t.co/bh9zaRDY0L — Policie ČR (@PolicieCZ) November 15, 2022

KPR podle Nováka ztratila důvěru v počínání policie a nastavení kontrol. Upozornil na to, že nynější kontrolní stanoviště měla být provizorní a nadále jsou neudržitelná. „Nevidíme žádný důvod, aby návštěvníci pohybující se pouze v Královské zahradě nebo Jelením příkopu procházeli kompletní kontrolou, která zahrnuje rentgeny, šacování a podobně,“ řekl Novák. Alespoň do těchto míst by měl být podle Hradu vstup volný. „My bychom rádi dosáhli změny bezpečnostního perimetru, který by se přesunul až za Prašný most, tvořila by ho pouze jednotlivá nádvoří, kontrola by probíhala uvnitř Slévárenského dvora,“ doplnil.

Správa Pražského hradu a KPR proto požadují důslednou revizi opatření u vstupu do areálu. „I když policie argumentuje, že musí kontroly pokračovat, neznamená to, že musí být automaticky na stávajících pozicích,“ podotkl Novák. Přístřešky pro kontroly by měly zmizet z památkově cenného prostoru, Hrad také žádá nahrazení nynějších protitankových zábran nevojenskými prostředky. Hrad podle Nováka nabízí, že na vlastní náklady zřídí nové stanoviště policie v prostorách Slévárenského dvora, zaplatit by mohl i výsuvné kolíky do vozovky.

KPR vyzvala policejního prezidenta, aby se uskutečnilo jednání všech zainteresovaných institucí, kterého by se měli zúčastnit i zástupci přilehlých městských částí a nezávislí odborníci. Pokud bude policie trvat na kontrolách, má o důvodech přesvědčit veřejnost, řekl Novák. „Chceme oboustranná jednání na základě debaty,“ dodal. Kvůli kontrolám a proudu turistů je podle něj v havarijním stavu povrch na čtvrtém hradním nádvoří, které bude kvůli rekonstrukci nutné uzavřít.

Prezident Miloš Zeman požádal minulý týden v otevřeném dopise ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby kontroly zrušil či zásadně upravil. Hlava státu je nyní nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. „Jako prezident republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou časem zmírněny nebo zrušeny,“ sdělil Zeman. Policejní prezidium ve čtvrtek oznámilo, že zatím trvá na zachování kontrol.

Kontroly byly zavedeny v roce 2016, tehdy se k nim Pražský hrad aktivně hlásil a obhajoval je. Rakušan letos v lednu požádal policii o revizi zabezpečení a byl podle něj připraven plán na zmírnění vnějších opatření. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu k tomu ale nebyla podle ministra vhodná doba.

Prezidentská kancelář se v minulosti ke kontrolám vyjadřovala tak, že v rámci možností zůstává Pražský hrad otevřený pro veřejnost. Kritiky omezení vstupu do areálu z řad politiků i veřejnosti Hrad obviňoval z šíření nenávisti a dezinformací. Výzvám k odstranění kontrol v minulosti KPR odmítla vyhovět s poukazem na nutnost zajištění bezpečnosti, k čemuž v posledních letech přidala odkaz na nutnou ochranu před koronavirovou epidemií.