Hrad, který sužovaly dobývání i požáry - a přesto je tam stále na co koukat

Hrad Landštejn na Jindřichohradecku je jednou z nejpůsobivějších a nejrozsáhlejších tuzemských hradních zřícenin. Láká na romantickou atmosféru a parádní výhled na Českou Kanadu i do nedalekého Rakouska. V minulosti přitom hrad a jeho obyvatelé čelili řadě dramatických situací a hrál roli i v krvavé tuzemské „válce růží“. I přes katastrofy, které Landštejn zasáhly, je tam však stále na co koukat.

Hrad Landštejn byl vystavěn na přelomu 12. až 13. století. Není však jasné, kdo tak nařídil. Pravděpodobným iniciátorem byl král Přemysl Otakar I. Zakladateli hradu však mohli být třeba i rakouští vévodové Leopold V. Babenberský či Leopold VI. Babenberský.

V těch časech totiž celé Vitorazsko a část současného Novobystřicka - po změně hranice ve druhé půli 12. století - patřily Rakousům. A možná se tam nacházel i Landštejn. Landštejn ale mohl sloužit i jako protiváha k hradu v Pomezí, který využíval rakouský rod Zöbingenů. Ať už u vzniku Landštejna byl kdokoliv, záležitost kolem sporného území se vyřešila až v polovině 13. století poté, co Přemysl Otakar II. získal dědictví babenberské.

Úspěšný šlechtic a válka růží

První písemné zmínky o „pánech z Landštejna“ pocházejí až z druhé poloviny 13. století. Jednalo se o příslušníky známého jihočeského rodu Vítkovců, kteří na hradě pravděpodobně zpočátku nejdříve sloužili jako purkrabí. Prvním Vítkovcem používajícím přídomek „z Landštejna“ byl Oldřich z třeboňské větve známého rodu. V 80. letech pak podle pramenů na Landštejně panoval Vítkovec Sezima z Třeboně. Za jakých okolností Vítkovci hrad získali, se neví.

Nejvýznamnějším „pánem z Landštejna“ byl Vilém - známý tím, že stál v čele panstva nespokojeného s vládou Jana Lucemburského. Král tak v roce 1317 k Landštejnu poslal vojáky, kteří vyplenili řadu vesnic, ale od hradu nakonec museli odtáhnout po zásahu Petra z Rožmberku, Vilémova příbuzného. Vilém, mimo jiné purkrabí na Hluboké a pán v Třeboni, Lomnici a v Nových Hradech, se nicméně o rok později s Janem Lucemburským usmířil a přijal lenní závazek na Landštejn. Lucemburka pak doprovázel při válečných výpravách, vykonával pro něj diplomatické úkoly a úspěšně stoupal po kariérním žebříčku.

Tento šlechtic se tak postupně stal královským podkomořím, zemským sudím, moravským hejtmanem a nakonec, mezi lety 1351 až 1356, tedy už za vlády Karla IV., i nejvyšším purkrabím. Tím dosáhl nejvýznamnější úřednické funkce v zemi. Právě Karel IV. se také vložil do sporu Viléma s Jindřichem z Hradce. Svár se týkal obchodní cesty z Rakous do Čech. Ta původně vedla kolem Landštejna a Vilém měl zisky z plateb kupců za průchod. Jenže Jindřich ji odklonil ku vlastnímu prospěchu. Konflikt přerostl v několikaletou jihočeskou „válku růží“, během níž Vilém Jindřicha dokonce zajal. Karel IV. sice nakonec podpořil Viléma, ani to však nezamezilo krvavému finále sporu.

Mezi Vilémem a Jindřichem nakonec došlo k souboji, v němž byl zhruba šedesátiletý Vilém vážně zraněn a následkům souboje na jaře 1356 podlehl. Karel IV. pak Jindřicha II. za trest vypověděl na dva roky ze země.

Podle doložených záznamů měl Vilém za - možná až druhou - manželku Elišku z Dubé a zplodil šest synů a dvě dcery. Jeho dědicové postupně značnou část panství rozprodali, a Landštejn se tak roku 1363 stal majetkem královské komory. Obchodní stezka, o jejíž směr jihočeští šlechtici bojovali, po Vilémově smrti upadala, až úplně zanikla.

Už v roce 1381 získal Landštejn od krále Václava IV. Konrád Krajíř z Krajku. Tento rod také provedl významnou přestavbu Landštejna. Původní jádro hradu tvořily dvě hranolové věže, palác, vysoká hradba a kaple. Za Krajířů z Krajku však hrad prošel i pozdně gotickou přestavbou a došlo také k posílení opevnění. Ostatně nebylo divu!

Další dobývání i požáry

Už na podzim 1420 totiž hrad čelil druhému dobývání. Tentokrát bylo v režii husitů, kteří vykonali odvetu vůči tehdejšímu landštejnskému pánovi Lipoldu Krajířovi z Krajku. Katolický šlechtic se totiž v červnu téhož roku připojil k neúspěšnému dobývání Tábora. Jak dopadlo husitské dobývání Landštejna se opět neví, krom toho, že při něm hrad částečně vyhořel. Je možné, že husité uspěli, a Krajíři z Krajku se na Landštejn vrátili až o dvě dekády později.

Za svého působení pak rod nechal Landštejn ještě renesančně upravit, přibyl například reprezentativní a pohodlný palác. Posledním Krajířem z Krajku na Landštejně byl Zdeněk II. který zemřel v roce 1577 a panství zanechal velmi zadlužené. Jeho vdova Anna a dcera tak už na sklonku 70. let hrad prodali. Landštejn byl pak krátce v držení svobodného pána Štěpána z Eicinku, načež ho na přelomu 16. a 17. století koupil jihlavský měšťan David Neumayer z Winterberku.

V rodině se však Landštejn udržel jen dvě generace a tehdy došlo i k třetímu dobývání Landštejna. Davidův syn Gottfried totiž přivedl na hrad stavovskou posádku, v důsledku čehož v roce 1618 Landštejn oblehlo císařské vojsko. Po několika měsících bylo osazenstvo Landštejna vyhladověno a sám Gottfried Neumayer zahynul.

Postupný úpadek hradu

Landštejn byl pak zkonfiskován a v následujících dekádách rychle střídal majitele. V 60. letech 17. století ho navíc postihla další pohroma, když jednu z věží srazil blesk. Počátkem 18. století Landštejn zakoupil generál Ferdinand Arnošt Karel z Herbersteinu, jehož potomci hrad vlastnili až do první poloviny 19. století. Během této doby ale úpadek Landštejnu rychle postupoval. V roce 1771 totiž na hradě opět uhodil blesk a následný požár sídlo vážně poškodil. Lidé si pak také z hradu začali odvážet stavební materiál a Landštejn se měnil v nefalšovanou zříceninu.

Posledními soukromými majiteli Landštejna byl rod Sternbarchů, hrabě Ferdinand Sternbach ho koupil v roce 1846. O století později Wenzel-Sternbachové o hrad a další majetek v Československu, například zámek v nedaleké Třešti, přišli na základě Benešových dekretů. Landštejn přešel do vlastnictví státu. K jeho oficiálnímu zpřístupnění veřejnosti však vedla ještě dlouhá cesta. Dobrovolníci začali areál zříceniny čistit a opravovat v 60. letech a v další dekádě začala rozsáhlá rekonstrukce. První návštěvnická sezóna se pak uskutečnila až v roce 1990.

Landštejn na kopci nad stejnojmennou osadou vypadá impozantně | zdroj: Profimedia.cz

A ještě že tak! V současnosti totiž Landštejn patří mezi populární tuzemské hradní zříceniny. Turisté a turistky si mohou vybrat ze dvou okruhů. Zatímco první je provede historií a zajímavostmi o stavbě hradu, k druhému připadá i komentovaná prohlídka románské hradní kaple. V okolí leží navíc řada dalších zajímavých cílů. A v krásné přírodě České Kanady, na niž je navíc i parádní výhled z hradní věže, tak lze strávit hned několik dnů.

Zaniklá vesnice a zámek z pivovaru

Fanoušci a fanynky vojenské historie mohou navštívit například muzeum opevnění Klášter II. na Novobystřicku. To tvoří osm objektů lehkého opevnění z roku 1938, které měly sloužit k obraně Československa.

Od Landštejna se také můžete vydat po červené stezce vedoucí do Slavonic, pověstných krásným renesančním centrem. Cestou do městečka si přitom prohlédnete třeba pozůstatky středověké vesnice Pfaffenschlag - zbytky několika stavení najdete během krátké zelené odbočky z červené trasy. A po návratu zpátky na červenou vás krom samotných Slavonic čeká i Pevnostní areál Slavonice - též muzeum československého opevnění. Finální tečkou pak může být poutní kostel Panny Marie Montserratské, k níž ze Slavonic vystoupáte po zelené.

Zajímavým úkazem, s lehce bizarním názvem, je pak poblíž Landštejna i balvan „Ďáblova prdel“.

Neobvyklý balvan nedaleko Landštejna | zdroj: Profimedia.cz

Na železniční zastávce v Kaprouně najdete upomínku na nepříjemný vlakový incident fiktivního génia Járy Cimrmana. Do Kaprounu je to z Landštejna po červené zhruba osm kilometrů, poslední kilometr k bývalé železniční zastávce pak zdoláte po zelené - a lesem.

Zajímavou historii má pak zámek Dobrohoř u Starého Města pod Landštejnem. Je též spjatý s rodem Wenzelů - Sternbachů, kteří nejdříve na tomto místě nechali ve 40. letech 19. století vystavět pivovar. Pivo se tam však vařilo jen krátce. Už v roce 1847 byl pivovar přestavěn na jednoduchý zámek v klasicistním stylu jako sídlo vrchnostenské správy. V objektu byly byty, ale třeba i stáje. Sami Sternbachové v Dobrohoři pobývali jen zřídka, bydleli totiž v zámku v nedaleké Třešti, který v současnosti využívá Akademie věd ČR. Zámek Dobrohoř patřil Sternbachům do roku 1938, za války tam pak sídlila německá osidlovací společnost a po válce byl objekt zestátněn a připadl ke státnímu statku Nová Bystřice. V zámku pak po dekády byly kanceláře i bydlení pro zaměstnance statku.

Po revoluci se statek dostal do soukromého vlastnictví. V současnosti stále prochází rekonstrukcí, je už ovšem možné navštívit jeho interiér - a také v něm přenocovat.