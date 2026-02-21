Hokejisté USA porazili Slovensko 6:2 a budou hrát o zlato na OH s Kanadou
21. 2. 2026 – 1:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Spojených států amerických vyhráli v semifinále olympijských her v Miláně nad Slovenskem 6:2 a budou v neděli bojovat v duelu neporažených celků na turnaji o zlato proti Kanadě.
Finále začne ve 14:10. Slováci budou usilovat o obhajobu historického bronzu z roku 2022 v Pekingu proti Finům, kteří minule pod pěti kruhy slavili premiérové zlato.
Úřadující mistři světa Američané budou útočit na třetí zlato v historii po triumfech v letech 1960 ve Squaw Valley a 1980 v Lake Placid. Na stříbro už dosáhli osmkrát a na olympijských turnajích s hráči NHL byli ve finále v letech 2002 v Salt Lake City a 2010 ve Vancouveru, kde získali medaili naposledy.
Proti Slovákům se dostali do vedení v čase 4:19, kdy vystřelil z levého kruhu Larkin a Hlavaj na puk vyrážečkou nedosáhl. Vzápětí měl další možnost Miller, ale sám před slovenským gólmanem neuspěl. Slováci se neprosadili při McAvoyově vyloučení a oslabení navíc ještě zahrozil Larkin.
Američané se ubránili i při trestu Werenského za vyhození puku do hlediště a sami ve své první početní výhodě udeřili. V čase 19:19 potrestal po 17 sekundách Kelemenův faul Thompson, který z levého kruhu zamířil do bližšího horního rohu branky a Hlavaj jen škrtnul puk ramenem.
V úvodu druhé část šel pykat Fehérváry, ale po 38 sekundách přerušil přesilovku faulem Matthews. Američané odolali i při dalším McAvoyově trestu a při opětovném pobytu Fehérváryho na trestné lavici mohli zvýšit náskok. Matthwes trefil z pravého kruhu bližší tyč.
Ve 32. minutě překonal Hlavaje po Boldyho přihrávce Guentzel, který ale kopl puk bruslí a gól neplatil. V čase 32:14 už to bylo 3:0. Jack Hughes udělal kličku kapitánovi Tatarovi a z hranice levého kruhu zamířil do levého horního rohu branky. Za 19 sekund se Američané opět radovali. Brady Tkachuk našel od zadního mantinelu Eichela, který si přehodil puk z forhendu na bekhend a zavěsil puk za Hlavaje.
Do brankoviště se následně postavil gólman Hradce Králové Škorvánek. V 38. minutě mohl upravit v oslabení při Okuliarově vyloučení Marinčin, ale po kombinaci s Kelemenem Hellebuycka neprostřelil. Američané 96 sekund před koncem druhé části přidali pátou branku. Po střele Werenského se puk od zadního mantinelu odrazil k Jacku Hughesovi, který z levé strany překonal přesouvajícího se Škorvánka.
Slováci se dočkali snížení ve 45. minutě. Hellebuyck, snažící se za brankou zachytit nahození, se vracel do brankoviště a nebyl v ideálním postavení, čehož využil Slafkovský. Dal svůj čtvrtý gól na turnaji a celkově 11. z 12 duelů pod pěti kruhy.
Škorvánek si vzápětí poradil s únikem Bradyho Tkachuka, který ale v 51. minutě opět ujel slovenské obraně a tentokrát už bekhendovým blafákem poslal puk mezi betony hradecké opory. V čase 53:17 ještě zmírnil porážku Slovenska Regenda: dostal se před Hellebuycka a překonal jej forhendovou střelou.