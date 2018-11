Hlasování o nedůvěře skončilo. Výsledek nepřekvapil

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) bude dál vládnout s důvěrou Sněmovny, i díky komunistům. Dnešní pokus šesti opozičních stran svrhnout ji kvůli posledním informacím v Babišově kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu jeho syna na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem nebyl úspěšný.

V tomto volebním období šlo o první hlasování dolní komory o vyslovení nedůvěry kabinetu. Výsledek se očekával.

Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů. Kabinet podpořilo 90 poslanců z ANO a z KSČM, která vládu toleruje. Tři zákonodárci těchto uskupení byli omluveni. Všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál, další dva byli omluveni.

Hlasování se konalo necelých pět měsíců potom, co kabinet ANO a ČSSD získal díky podpoře KSČM ve Sněmovně důvěru.

Při hlasování o vyslovení důvěry i nedůvěry v kabinet poslanci hlasují abecedně po jménech od vylosovaného zákonodárce. Tentokrát los padl na omluveného Pavla Juříčka (ANO), začínalo se tedy od jeho kolegy z hnutí Adama Kalouse.

Samo hlasování trvalo asi půlhodinu. Předcházela mu ale zhruba sedmihodinová debata. Opoziční lídři v úvodu jednání Sněmovny Babiše kritizovali, zatěžuje podle nich vládu i zemi. Babiš se mimo jiné opřel do novinářům a zopakoval, že odstoupit nehodlá. Kritikům vzkázal, ať se ho pokusí porazit ve volbách.

Podnětem ke schůzi byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Na závěr schůze předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) oznámil, že se našla náušnice. "Kolegyně, zkontrolujte si ucho, zda někomu nechybí," nabádal přítomné. Jedna z poslankyň si následně náušnici vyzvedla.

Hamáček považuje neúspěch návrhu na nedůvěru vládě za očekávaný

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček označil dnešní neúspěch návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě za očekávaný. Na tiskové konferenci připomněl, proč sociální demokraté při hlasování opustili sál Sněmovny. Strana podle Hamáčka vládnímu projektu nadále věří, takže nemohla hlasovat proti němu, odchodem ze sálu však chtěla vyjádřit to, že kabinet zatěžují problémy kolem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Hamáček uvedl, že hlasování po odchodu ze sálu sledoval na monitorech. "Výsledek jsem očekával, protože umím počítat. Odpovídá to současnému rozložení sil," konstatoval. Pro konec vlády hlasovalo 92 opozičních poslanců, zástupci ANO a KSČM byli pro pokračování vlády, sociální demokraté odešli, což ale kabinet v hlasování nepoškodilo.

Předseda ČSSD zdůraznil, že jeho strana vstoupila do vlády kvůli programu. Připomněl, že už prosadila konec karenční doby či zvýšení minimální mzdy. "Ukazuje to, že vláda je úspěšná, projekt má naši důvěru," řekl. Vládu však zatěžují problémy premiéra, připomněl Hamáček nová zjištění v případu Čapího hnízda, kvůli kterému opozice hlasování iniciovala.

Vládní spolupráce bude podle Hamáčka nyní pokračovat standardním způsobem. V pondělí čeká ANO a ČSSD koaliční jednání, v příštím týdnu také zasedne kabinet.

Babiš: Opozice mě dnes chtěla urážet, pro vládu se nic nemění

Dnešní hlasování o nedůvěře se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) konalo kvůli tomu, aby opozice měla možnost urážet a ponižovat předsedu vlády. V diskusi před hlasováním, které kabinet ustál, v tom podle něj vynikali hlavně Piráti a lidovci. Premiér po hlasování novinářům řekl, že nevidí důvod ke změně poměrů ve vládě. Postoj koaliční ČSSD, která opustila sál a vládu aktivně nepodpořila, chápe jako výsledek jejího vnitrostranického kompromisu.

Babiš novinářům řekl, že opoziční politici viděli v dnešní schůzi, svolané kvůli poslednímu vývoji v kauze Čapího hnízda, příležitost ponižovat a urážet předsedu vlády. V proslovech podle něj bylo plno lží a nenávisti. Babiš řekl, že v tom vynikali obzvláště poslanci Pirátů, kteří podle něj museli být na drogách, nebo kandidáti na předsedu lidovců. Oficiálně se o post přihlásili poslanci Marek Výborný a Jan Bartošek, o kandidatuře uvažuje i Marian Jurečka.

Premiér zopakoval, že celá kauza po zveřejnění rozhovoru s jeho synem Andrejem byla načasovaná. "Bylo to 14 dní kampaně," konstatoval. Vládní krize podle Babiše v posledních dvou týdnech nebyla a není. "Vláda normálně funguje," uvedl. Premiér nevidí důvod, aby se koaliční strany domlouvaly na změnách ve vládě. "Máme podepsanou koaliční smlouvu, nic se nezměnilo," uvedl.

Sociální demokraté podle něj odešli ze sálu kvůli tomu, protože potřebovali najít vnitrostranický kompromis. "Já chápu, že část ČSSD, co nechtěla do vlády, viděla příležitost znovu tlačit na to, aby sociální demokracie nebyla ve vládě. Chápu to jako nějaký kompromis," řekl.