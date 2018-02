Hilšer si brousí zuby na Senát

5. 2. 19:03

Lidovci se neobávají toho, že kdyby šéf ANO Andrej Babiš nebyl ve vládě, řídil by ji zpovzdálí jako loutkový kabinet. Podle místopředsedy Mariana Jurečky dál trvají na tom, že do vlády nepůjdou s trestně stíhaným politikem. Piráti podle dosavadního vývoje nevidí žádnou možnost, že by do kabinetu šli, nebo ho podpořili, řekl jejich předseda Ivan Bartoš.