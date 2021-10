Hamáček rezignoval na funkci předsedy ČSSD. Maláčová oznámila kandidaturu

Jan Hamáček oznámil na dnešním jednání předsednictva ČSSD rezignaci na funkci předsedy strany.

Dosluhující vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil na dnešním jednání předsednictva ČSSD v souvislosti s volebním neúspěchem rezignaci na funkci stranického předsedy, straníci ji „vzali na vědomí“. Kandidaturu do čela sociální demokracie ohlásila končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která je nyní místopředsedkyní strany. Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční z rozhodnutí předsednictva podle informací ČTK ještě letos, v pátek 10. prosince.

„Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu,“ napsala na twitteru Maláčová, jež ve sněmovních volbách vedla sociálnědemokratickou kandidátku v Praze.

Hamáček avizoval odstoupení z nejvyšší stranické pozice hned poté, co ČSSD ve sněmovních volbách před dvěma týdny neuspěla. Rezignaci oznámil dnes v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018, předsednickou funkci obhájil o rok později v březnu a letos v dubnu.

Člen předsednictva a náchodský starosta Jan Birke ocenil, že má Maláčová odvahu jít do kandidatury v době, která je pro ČSSD náročná. „Jana odvedla skvělou práci na ministerstvu práce a sociálních věcí, je to velmi výrazná politička sociální demokracie, a proto její kandidaturu považuji za přirozenou,“ napsal ČTK. Sám se o místo ve vedení sociální demokracie, jak uvedl, ucházet nebude.

Už před zasedáním předsednictva se někteří členové přikláněli k tomu, aby se mimořádný sjezd konal co nejdříve. Navrhovaných termínů bylo podle končícího ministra kultury Lubomíra Zaorálka několik. Zaorálek řekl, že si dovede představit, že by se sjezd uskutečnil ještě letos. „Nechat tu situaci takto je riskantní, protože doba postupuje rychle a neměl by v těch, kteří se snaží něco pro ČSSD dělat, zůstat pocit, že se nic nehýbe,“ poznamenal. Podobně se vyjádřil také Birke, podle něhož „není co odkládat“. Prosincový termín podporovala Maláčová.

Zasedání předsednictva bylo původně svoláno do stranického sídla v Lidovém domě v centru Prahy. Dnes dopoledne se kvůli zhoršující se epidemické situaci rozhodlo, že členové budou jednat on-line. Někteří z nich navzdory tomu do Lidového domu dorazili.

Několik sociálních demokratů se sešlo před stranickým sídlem s transparenty s nápisy „Sjezd pro všechny“, „My jsme soc dem“ a „Demisi!“. „Chceme sjezd pro všechny, chceme demisi neúspěšného vedení, chceme dialog na levici,“ řekl novinářům člen předsednictva a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Sociální demokracie musí podle něho znovu hájit sociální práva lidí a zároveň demokratické hodnoty.

Sociální demokracie dostala před dvěma týdny ve sněmovních volbách 4,65 procenta hlasů. Nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné České republiky.