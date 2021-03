Google dál zasahuje do systému internetové reklamy, českým firmám se to logicky nelíbí

SPIR se ostře ohradil proti chystanému kroku ze strany Googlu.

Nadnárodní gigant Google hýbe internetem, a to doslova a hned v několika sférách. Jeho prohlížeč Chrome je nejpoužívanějším webovým prohlížečem na světě (70procentní podíl), operační systém Android najdete na 75 procentech mobilů a vyhledávač Google automaticky vytěží data z databázových webů, takže de facto nemusíte ani na dané weby jít. Samozřejmě tedy hraje prim v oblasti internetové reklamy a nyní chce svou pozici ještě více posílit.

Google v minulém týdnu na svém blogu potvrdil úmysl ukončit podporu cookies třetích stran. Oficiálním důvodem je, že chce více chránit soukromí uživatelů svých služeb. Ukončení podpory cookies třetích stran značně zasáhne do možnosti jiných firem, které provozují internetovou reklamu, cílit relevantní inzerci na jednotlivé uživatele. Pokud jste zastánci co největšího soukromí a anonymity na internetu, nejspíše vám přijde, že jde o dobrý krok, ve skutečnosti jde ale ze strany Googlu o pokrytectví.

Díky výše uvedeným prostředkům, tedy prohlížeči Chrome, operačnímu systému Android a faktu, že pro jejich užívání Google prosazuje používání vašeho konkrétního osobního účtu, rozhodně se nedá říct, že by se dalo diskutovat o nějaké anonymitě. Už ve chvíli, kdy jste v prohlížeči Chrome přihlášeni pod svým účtem, vyhledávač vám optimalizuje výsledky vyhledávání podle vašeho profilu, který neustále vytváří. A samozřejmě tak optimalizuje a personalizuje i reklamu, která se vám bude zobrazovat.

Ukončením podpory cookies třetích stran se tak de facto dostává o pořádný krok před svou konkurenci v oblasti prodeje internetové reklamy. Na to logicky s nelibostí reaguje i český SPIR, tedy Sdružení pro internetový rozvoj. „Jsme znepokojeni chováním dominantního hráče, který překresluje mapu reklamního ekosystému ve svůj prospěch, a přitom se účelově zaštiťuje snahou o vyšší ochranu soukromí uživatelů,“ komentoval kroky Google Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Je neoddiskutovatelné, že se Google víc a víc dostává do takřka monopolní pozice, protože drtivý poměr jeho služeb a pokrytí nemá konkurenci. Nyní si zajišťuje ještě větší výhodu v oblasti cílení internetové reklamy. Teoreticky to koncového uživatele nemusí tolik trápit, je ale třeba říct, že výše zmíněný krok Googlu opravdu není nějakou upřímnou snahou o ochranu uživatelů. Google žije z dat svých uživatelů a jen se o tyto údaje chce co nejméně dělit.