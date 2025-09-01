Fiala: Je nutné reformovat střední školy,aby více odpovídaly požadavkům studentů
1. 9. 2025 – 19:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda stojí před úkolem výrazně změnit strukturu středních škol a provést nezbytné reformy, aby více odpovídala tomu, co lidé chtějí studovat a jaká jsou jejich životní a profesní očekávání.
Při zahájení školního roku to dnes v brněnské střední škole Charbulova řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zařízení, které letos slaví 80 let a s 2300 je žáky největší svého druhu v republice, vnímá jako příklad velké, dobře fungující školy.
"Charbulovu školu znám z minulosti. Před pár desítkami let jsem tady měl svou první pedagogickou praxi na střední škole. Musím říct, že mezitím se škola dramaticky změnila, nejen rozsahem, velikostí a kvalitou, ale i zázemím. Měli jsme možnost prohlédnout si novou moderní přístavbu a seznámit se s dalšími plány, které se týkají vybudování sportovišť," uvedl premiér. Škola podle něj vhodně spojuje teoretickou a praktickou výuku. "Je to příklad velké, dobře fungující střední školy, která odpovídá na požadavky dnešní společnosti a toho, co studenti a studentky potřebuji znát a umět," dodal.
S potřebnou reformou už podle premiéra ministr školství Mikuláš Bek (STAN) začal. "V posledních dvou letech jsme investovali hodně úsilí do změn v legislativě. Mění se podoba maturit, oborové soustavy, posílili jsme novelu školského zákona. Jsou to změny, které mají připravit naše střední školy na proměňující se trh práce. Jsme na škole, která může být pro mnohé inspirací. Už svou velikostí nebo tím, že má mnoho oborů, vytváří prostředí s profesionální administrativou a vedením školy," řekl Bek.
Do 130 středních škol a konzervatoří v Jihomoravském kraji chodilo v uplynulém školním roce 54.381 studentů. Letos kraj očekává mírný nárůst. Pro školní rok 2025/26 úřad zaznamenal zvýšený zájem opět o gymnaziální a zdravotnické obory. Naopak poklesl u oborů strojírenství, gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR koncem srpna v doporučeních k volbám uvedl, že českému školství by pomohla reforma přijímacích zkoušek na střední školy, testy by žáci měli psát předtím, než si vybírají školu. . Platy učitelů by podle něj měly dosáhnout 130 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, jinak hrozí nedostatek učitelů. Podle dostupných informací brali loni učitelé asi 109 procent průměrné mzdy. Úkol udržet mzdy učitelů na 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy měla vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení. To také vyzdvihlo jako hlavní cíle ve školství modernizaci vzdělávání, aktivní řešení regionálních rozdílů v kvalitě vzdělávání nebo podporu gymnázií a všeobecného vzdělávání.