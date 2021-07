Extrémní záplavy v Německu: 100 obětí, 1300 pohřešovaných. Z domů se ozývalo volání o pomoc

Nejméně 100 lidí zemřelo během povodní v západním Německu a v Belgii. Pokračují záchranné akce a pátrání po pohřešovaných, kterých je údajně přes 1300.

Po několika dnech silných bouřek, které způsobily přívalové povodně v západním Německu a v Belgii, jsou stále stovky lidí pohřešovaných a tisíce lidí bez domova. Pokračuje pátrání po nezvěstných. Úřady varují, že podobné katastrofy mohou být stále častější v souvislosti se změnami klimatu.

Silné deště proměnily potoky i ulice v silné přívaly vody, které strhly auta a způsobily kolaps domů v celém regionu. Záchranáři se snaží najít přeživší a zachránit lidi uvězněné v domech, u kterých hrozí, že se zřítí kvůli podmáčení.

Úřady v německé spolkové zemi Porýní-Falc uvedly, že tu zemřelo 50 lidí, z toho nejméně devět obyvatel zařízení pro asistované bydlení pro osoby se zdravotním postižením. V sousedním Severním Porýní-Vestfálsku je 43 obětí, úřady však varují, že tento údaj může dále stoupat.

Asi 1300 lidí je v Německu stále nezvěstných, úřady uvádějí, že situaci navíc komplikuje nefunkční telefonní síť, kvůli které se mnoha lidem nelze dovolat. Ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz údaj o 1300 nepotvrdil. „Včera (ve čtvrtek) to byl ovšem den, kdy bylo velmi obtížné udělat si přehled. Lidé úprkem opouštěli své domovy,“ dodal.

Kancléřka Angela Merkel i americký prezident Joe Biden vyjádřili zármutek nad zemřelými i pohřešovanými na tiskové konferenci v Bílém domě ve čtvrtek. Merkel uvedla, že se obává, že „celý rozsah této tragédie bude znám až v následujících dnech“.

Severní Porýní-Vestfálsko během ničivých záplav | zdroj: Profimedia

Záchranáři v pátek pomáhali lidem uvězněným v domech ve městě Erftstadt jihozápadně od Kolína nad Rýnem. Několik lidí tu zahynulo poté, co se jejich domy zřítily kvůli podmáčení. Z mnoha domů se podle místních úřadů ozývalo volání o pomoc. Záchranáři se ale k zaplaveným budovám dostanou jen ve člunech. Za zřícením domů stojí jejich rychlé a masivní podmáčení a záchranářům situaci komplikují i úniky plynu.

Premiérka státu Porýní-Falct Malu Dreyer uvedla, že katastrofa ukazuje, že je potřeba urychlit boj s globálním oteplováním. „Několik let v řadě zažíváme sucha, silné deště a záplavy, a to i v naší zemi,“ řekla pro mediální skupinu Funke. „Klimatická krize už není abstraktní. Prožíváme ji zblízka a bolestivě,“ dodala.

Německá armáda nasadila 900 vojáků, kteří pomáhají při záchranných akcích i při odklízení. Tisíce lidí zůstávají bez domova poté, co jejich domy byly kompletně zničeny nebo prohlášeny jako příliš nebezpečné k obývání.

„Je to ojedinělá katastrofa dosud nepoznaného rozsahu,“ reflektoval situaci šéf německého svazu měst a obcí Gerd Landsberg. Škody půjdou podle něj do miliard eur, jak řekl pro magazín Kommunal. „Teď musí jít o to rychle a nebyrokraticky pomoci lidem, z nichž někteří přišli o vše, ale i obcím, jejichž infrastruktura byla zničena,“ zdůraznil.

V Belgii povodně nejvíce zasáhly okolí Lutychu. Podle předběžných údajů se belgický počet obětí zvýšil na 12, přičemž 5 osob je stále nezvěstných, informují místní úřady a média brzy v pátek.