Evropská komise schválila Agrofertu záměr převzít součást rakouské chemičky Borealis

Evropská komise (EK) schválila skupině Agrofert ze svěřenských fondů českého expremiéra Andreje Babiše záměr převzít divizi rakouské chemičky Borealis pro výrobu hnojiv. Komise dospěla k názoru, že transakce nijak nenaruší hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru, stojí v jejím dnešním sdělení. Proti plánu prodeje se stavěli zástupci z řad rakouských zemědělců.

„Na základě svého šetření trhu komise zjistila, že transakce významně nesníží hospodářskou soutěž na trzích s dusíkatými hnojivy, netoxickou kapalinou AdBlue používanou jako výfuková kapalina pro vznětové motory ani technickými dusíkatými produkty, jako je vodný amoniak a slabá kyselina dusičná,“ uvedla EK. Transakce podle ní nevyvolává ani žádné obavy v souvislosti s distribucí dusíkatých hnojiv v České republice a na Slovensku.

Rakouská firma, která spadá pod skupinu OMV, už loni v tiskové zprávě uvedla, že Agrofert za převzetí nabídl 810 milionů eur (19,2 miliardy Kč). Společnost Borealis původně chtěla divizi pro výrobu hnojiv prodat za 455 milionů eur ruskému koncernu EuroChem. Z této dohody však sešlo kvůli západním sankcím vůči Rusku. O několik měsíců později v novém výběrovém řízení zvítězil Agrofert.

„Je to těžká rána pro domácí ekonomiku, zemědělství a především pro bezpečnost dodávek, a tím pro celé Rakousko,“ uvedl ředitel spolku zemědělců Dolního Rakouska Paul Nemecek. Z pohledu svazu zaujme Agrofert po sloučení obou firem na rakouském trhu s hnojivy monopolní postavení. Transakce by mohla být uzavřena do konce tohoto čtvrtletí.

Holding Agrofert sdružuje téměř 200 firem. Působí v chemickém průmyslu, zemědělství a potravinářství. Kromě toho vlastní lesnické společnosti a podniká rovněž v pozemních technologiích a technice, logistice, dopravě či v médiích. Do února 2017 firmu Agrofert vlastnil předseda hnutí ANO, tehdejší člen vlády a pozdější premiér Andrej Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie vložil do svěřenských fondů. Podle státní Evidence skutečných majitelů je však Babiš reálným vlastníkem holdingu, stále ho ovládá také podle auditu Evropské komise.

Firmu Borealis vlastní ze 75 procent rakouský koncern OMV a z 25 procent firma Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), která je státní ropnou společností z Abú Zabí. Borealis před dvěma lety dokončil restrukturalizační program pro svůj obchod s hnojivy.