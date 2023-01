Europarlament chce u videoher prosadit lepší ochranu dětí a genderovou vyváženost

Evropský parlament (EP) chce zajistit lepší ochranu hráčů videoher a donutit vývojáře, aby umožnili rodičům lépe kontrolovat při hraní své děti a mimo jiné jim zabránit v nakupování dodatečných placených služeb. Příslušnou zprávu, která vyzývá Evropskou komisi ke zpřísnění pravidel, dnes ve Štrasburku schválili europoslanci. Podle jejich dat hraje v EU videohry převážná většina dětí a mladých lidí, ve věkové skupině od 11 do 14 let si videohrami krátí čas 84 procent teenagerů.

Evropští zákonodárci mimo jiné žádají, aby díky novým pravidlům mohli rodiče snadněji získat přehled o tom, jaké hry jejich děti hrají a jak dlouhý čas tím tráví, a také mohli lépe dohlížet na to, jestli jim autoři her budou nabízet placené doplňky. „Když je dítě nuceno zaplatit, aby si mohlo zahrát, je to špatně. Proto prosazujeme, aby tyto dodatečné placené služby mohli rodiče v nabídce úplně vypnout,“ komentovala návrh česká místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

„Naše zpráva zdůrazňuje zásluhy tohoto novátorského odvětví, ale také rizika, která musíme mít na paměti, jako je třeba vliv hraní na duševní zdraví. To je něco, co může ovlivnit zvláště mladé hráče,“ řekla v plénu parlamentu autorka zprávy, španělská europoslankyně ze socialistické frakce S&D Adriana Maldonadová Lópezová. Pro její návrh nakonec hlasovalo 577 zákonodárců.

Zpráva zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli dostat jednoduše pochopitelnou formou veškeré informace o hře předem, a to včetně informací o tom, zda se jim v průběhu hry budou nabízet jakékoli placené doplňky. Ty mají často podobu takzvaných loot boxů, tedy jakýchsi balíčků, které můžou ve hře pomoci a které se nabízejí i výměnou za platbu. EP také naléhá na to, aby autoři her věnovali větší pozornost genderové vyváženosti a vyhýbali se genderovým stereotypům. „Těší me přijetí této zprávy, protože jsme do ní prosadili i doporučení, která by měla omezit hypersexualizaci ženských postav ve videohrách. Je nepřijatelné, že jsou zobrazovány jako sexuální objekty,“ uvedla Anne-Sophie Pelletierová z levicové frakce GUE/NGL.

Novým místopředsedou EP se stal Marc Angel, nahradí stíhanou Kailiovou

Uprázdněné křeslo místopředsedy Evropského parlamentu zaujme lucemburský europoslanec Marc Angel. Na schůzi ve Štrasburku dnes pro kandidáta levicové frakce S&D zvedlo ruku 307 jeho kolegů, což stačilo ke zvolení ve druhém kole. Angelova řecká předchůdkyně Eva Kailiová, která je jednou z hlavních postav obřího korupčního skandálu v europarlamentu, byla z funkce odvolána v prosinci.

Evropský parlament má 14 místopředsedů a funkce na základě dohody politických sil zastávají zástupci jednotlivých frakcí. Kailiová byla členkou levicové skupiny poslanců Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), proto měl její kandidát Angel úspěch v hlasování předem prakticky jistý. Protikandidáty totiž postavily jen dvě menší frakce. Tajné hlasování nakonec tak jednoznačné nebylo, v prvním kole Angel získal pouze 263 z 555 odevzdaných hlasů, což na většinu nestačilo.