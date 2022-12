Energeticky je Evropa pro letošní zimu zabezpečená, napřesrok může být hůř

Šéfka unijní exekutivy vystoupila den před mimořádnou radou ministrů zodpovědných za energetiku, která byla svolána s cílem přijmout soubor opatření zahrnující pravidla společných nákupů plynu nebo normu, která umožní urychlit výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Na těchto bodech už členské země unie našly shodu, definitivní schválení ale zdržuje spor ohledně cenového stropu na plyn.

Podle von der Leyenové je přijetí všech navržených opatření klíčové pro připravenost na příští zimu a „každý den průtahů přichází s cenovkou“. Uvedla, že EU je připravena do konce března spustit první proces slučování poptávky po plynu. „Na to ale potřebujeme dohodu na krizovém nařízení, které jsme navrhli 18. října, a to hned,“ řekla von der Leyenová.

We came a long way.



But our work won't be done until everyone has access to affordable, secure, clean energy.



Our focus:



Intensify outreach to global partners



Make joint purchasing a reality



Scale up, speed up renewables rollout



More investments in the energy transition pic.twitter.com/nfokYoRbTT