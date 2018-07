Egypťana, který loni ubodal Češku, nejspíš prohlásí na nesvéprávného

10:45

Donald Trump dostal loni v lednu přísně tajnou špionážní zprávu, podle níž ruský prezident Vladimir Putin osobně nařídil rozsáhlé kybernetické útoky s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times s odvoláním na nejmenované osoby, které byly předání přítomny.