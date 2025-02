Dvě třetiny lidí jsou proti zavedení výpovědi bez udání důvodu

Třetina zaměstnanců je podle průzkumu pro výpověď bez udání důvodu, kterou navrhuje část vládní koalice v rámci novely zákoníku práce.

Proti je 57 procent lidí, 11 procent na problematiku nemá jasný názor. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který sbírala data agentura Talk Online Panel mezi 500 pracujícími ve věku 18 až 59 let.

Mezi muži má podle něj uvažovaná změna větší podporu (36 procent) než mezi ženami, kterých se vyslovilo pro 28 procent. V Praze má návrh podporu 37 procent pracujících. Lidí, kteří s možností výpovědi bez důvodu souhlasí, ubývá s rostoucím věkem. Z mladých od 18 do 24 let ji podporuje téměř každý druhý, mezi lidmi od 25 do 44 let má podporu třetinovou, zatímco ve skupině 45 až 54 let už jen osmadvacetiprocentní a u lidí od 55 do 59 let pětinovou.

"Zaměstnavatelé by jednodušší výpověď uvítali. Je chyba, že politici málo zdůrazňují, že pro zaměstnance by znamenala výhodu v podobě vyššího odstupného," uvedl ředitel firmy Předvýběr.CZ František Boudný.

Možnost výpovědi bez udání důvodu navrhují do takzvané flexinovely zákoníku práce doplnit poslanci ODS a TOP 09. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu měla teď šanci na schválení. Proti schválení se staví vládní lidovci a STAN i opoziční hnutí ANO a SPD. Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila kvůli návrhu stávkovou pohotovost.

Poslanci ODS a TOP 09 navrhují při propuštění bez udání důvodu nejméně dvojnásobné odstupné, tedy podle doby trvání zaměstnání aspoň dva až šest měsíčních výdělků. Zaměstnavatelé by takto nemohli dát výpověď těhotným ženám, rodičům na mateřské, otcovské či rodičovské, handicapovaným pracovníkům a lidem, kterým zbývá do důchodového věku méně než pět let.