Nejhorší zabiják vztahu je věc, kterou máme tendenci dělat všichni. Dejte si pozor

Vyhnout se problémům ve vztahu je občas zkrátka těžké, ale rozhodně nepomůže, když budete druhého nutit...

Realita partnerského života se liší od načančaných ideálů, které bývají j vidění v romantických filmech, knihách či v plastové falši sociálních sítí. Všude vidíme, jak by měla vypadat "dokonalá" láska, ale reálně nic takového neexistuje. Britský filozof Alain de Botton upozorňuje, že pokud chceme mít šanci na úspěšný vztah, je potřeba se celé řady podobných představ urychleně zbavit, protože škodí víc, než prospívají.

Realita versus představy

Romantické filmy zpravidla předvádí lásku jako jev plný grandiózních gest, perfektních chvil a rozmáchlých plánů, ale je potřeba si uvědomit, že se celou dobu bavíme o "lásce" kondenzované do dvouhodinové stopáže filmu.

Skutečný vztah je dlouhodobý proces, který se neobejde bez trpělivosti a každodenního úsilí. Myslíte, že po několika letech spolu má mají menší váhu láskyplné drobnosti jako třeba donesení nákupu, pomoc s dětmi či s úklidem, aniž by si o to druhý musel říct, nebo třeba spontánní příprava oblíbeného nápoje nebo večeře? Podobné maličkosti mívají větší hodnotu než okázalá a mnohdy předstíraná romantická gesta.

De Botton také varuje před tím, že romantická gesta lze snadno použít k manipulaci, což by se ideálně samozřejmě dít nemělo. Lidé si nezřídka představují vztah jak z romantického filmu, třeba „Pretty Woman“, a snaží se do podobného stavu dostat stůj co stůj. To ale nefunguje a většinou se dostaví jen zklamání. Když se lidé zaměřují na rychlá řešení a idealizované představy, přehlížejí skutečné okamžiky, které mohou být pro vztah mnohem důležitější.

Hledání spřízněné duše

Jedním z největších klišé je představa, že musíme vynaložit obrovské úsilí, abychom našli „spřízněnou duši“. Jenže nikoho takového nejde najít na povel a žádný romantický scénář vám nepomůže. Daleko smysluplnější je prostě se spolehnout na instinkt. Romantici často tvrdí, že „to poznali hned“, když potkali toho pravého, ale ve skutečnosti jde o instinkt, který máme všichni.

Je také kardinálně důležité se neporovnávat s ostatními, nesnažit se kvantifikovat, kdo má "lepší" vztah, a hlavně se proboha nenechat ovlivnit předstíranou nerealitou sociálních sítí. Každý vztah je jedinečný a význam romantiky si musí partneři definovat sami. Mluvit spolu, nezkreslovat a dohodnout se, to je to, oč tu běží.

Romantika a intimita

Romantika z povinnosti může mít nepříznivý dopad i na sexualitu. Gesta z filmů, kterým ve skutečnosti nevěříte, mohou vyvolat pocit trapnosti a ve výsledku spíš uškodit. Například svátek svatého Valentýna je pro mnoho lidí spíše zdrojem stresu než radosti. Podle výzkumu z roku 2024 si každý třetí člověk s Valentýnem spojuje pocit nepříjemného nátlaku a víc než polovina respondentů nemá svátek zamilovaných v oblibě. Na vině jsou obavy z nesplněných očekávání a nechuť ze situace, kdy má člověk být "romantický na povel" jen proto, jaké je zrovna datum v kalendáři.

Rozdíly v přístupu k romantice a intimitě mohou být způsobeny osobností, výchovou nebo biologickými faktory. Pro některé lidi je romantika přirozeným předstupněm k sexuálnímu vzrušení, zatímco jiní ji vnímají jako zbytečný tlak. Tyto rozdíly je důležité otevřeně komunikovat, aby nedocházelo k nedorozuměním a zbytečným konfliktům.

Abychom se vyhnuli tlaku spojenému s romantikou, je především důležité si s partnerem promluvit a ujasnit si, jaká jsou očekávání obou lidí v páru. Každý může mít jiné představy o romantice a je potřeba to respektovat. Klíčem k úspěšnému vztahu je otevřenost, vzájemná úcta a schopnost přizpůsobit se jeden druhému.