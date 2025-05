Dotek bez dotyku: Co je fenomén ASMR a jak to přesně funguje. Vyzkoušíte?

21. 5. 2025 – 14:22 | Zpravodajství | Alex Vávra

Unikají před hlukem světa do ticha sluchátek. Místo rozhovorů volí šepot, místo dotyku zvuk kartáče. ASMR videa se stala fenoménem generace, která hledá klid a blízkost tam, kde je vše pod kontrolou – na obrazovce.

ASMR – zvláštní zkratka, která si v posledních letech získala obrovskou popularitu mezi lidmi hledajícími uklidnění, odpočinek a spánek. Pod tímto termínem (autonomní senzorická meridiánová reakce) se skrývá smyslový zážitek, při kterém lidé zažívají příjemné mravenčení – obvykle začínající na temeni hlavy – které se může šířit po zádech a těle. Tento pocit bývá doprovázen hlubokým uvolněním a vnitřním klidem. Spouštějí ho specifické zvuky a obrazy – a právě na nich staví celý fenomén ASMR videí. Tato videa jsou velmi různorodá, ale všechny mají společný cíl: navodit u diváka pocit bezpečí, péče a klidu. Mezi nejoblíbenější patří například roleplay scény, kde tvůrce napodobuje návštěvu u kadeřnice – šeptá, pomalu češe vlasy, komentuje, co dělá, a přitom působí maximálně pozorně a něžně. Jiná videa předstírají masáž – kameru zastupuje divák a autor videa se k ní naklání, jemně pohybuje rukama, jakoby masíroval pokožku hlavy nebo šíji. Často se objevují i simulace kosmetického ošetření, návštěvy u lékaře nebo přátelského rozhovoru, kde vám někdo šeptem říká, že všechno bude v pořádku.

zdroj: Profimedia.cz

Další populární žánr představují relaxační zvuky – například poklepávání na dřevo, šustění papíru, jemné škrábání, kreslení tužkou nebo zvuk dechu. Nejde však o náhodné šumy – vše je pečlivě promyšlené tak, aby zvuky působily uklidňujícím dojmem a přenášely posluchače do jakéhosi snového, bezpečného prostoru. Výzkum ukazuje, že obliba ASMR je největší mezi mladšími dospělými, zejména mezi lidmi ve věku 18 až 34 let. Mnozí z nich totiž vnímají každodenní svět jako přetěžující – hlučný, rušný, nepředvídatelný. Podle nedávné studie téměř polovina lidí ve věku 25–34 let uvedla, že se cítí zahlcení v místech, jako jsou nákupní centra nebo nádraží. ASMR pro ně představuje tichý úkryt – prostor, kde nejsou nároky, tlak ani nečekané situace.

Někteří odborníci ale varují, že ASMR sice krátkodobě uklidňuje, ale nenabízí nástroje k dlouhodobému zvládání stresu. Psycholožka Jenny Radesky upozorňuje, že tento obsah sice může pomoci v těžké chvíli, ale člověk se přitom nenaučí dovednosti, které by mohl využít i mimo obrazovku – například jak pracovat s úzkostí v reálném životě nebo jak zvládat náročné situace tváří v tvář. ASMR je tedy příjemný, někdy až nečekaně silný zážitek, který dokáže navodit pocit péče a klidu i během neklidného dne. Může pomoci usnout, odpočinout si nebo se na chvíli odpojit od přetížené reality. Ale jako u všech forem úniku platí: pomáhá, když ho používáme vědomě – jako odpočinek, ne jako náhradu za skutečné lidské vztahy a zkušenosti.