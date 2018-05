Doladili jsme text koaliční smlouvy, hlásí Hamáček a Babiš

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček v pondělí dospěli k textu koaliční smlouvy, který je akceptovatelný pro sociální demokracii. Hamáček po zhruba hodinovém jednání novinářům v Poslanecké sněmovně řekl, že vyřešeny byly všechny záležitosti ohledně pojistek, které ČSSD v koaliční smlouvě chtěla mít. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD. Babiš obsah smlouvy neupřesnil, poslanci ANO by s ním však podle něj měli být spokojeni.

"Dospěli jsme k textu, který je dle mého názoru pro sociální demokracii akceptovatelný," uvedl Hamáček, podle něho se podařilo vyjednat "maximum možného". Přesná ustanovení nyní nechtěl prozradit. "Jsou tam pojistky tak, jak jsme navrhovali. Z mého pohledu jsou všechny problémy vyřešeny," dodal.

Babiš uvedl, že bylo dojednáno vše, co bylo potřeba. "Myslím, že v pátek bude hotovo," řekl a dodal, že tento den zasedne sněmovní klub ANO. Soudí, že mezi poslanci hnutí výtky nebudou.

Na dotaz, zda dohoda obsahuje požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů ČSSD, Hamáček odpověděl, že ano. Vyřešena je podle něj i podmínka sociálních demokratů, aby v případě odsouzení skončil člen vlády. Babiš byl v těchto záležitostech sdílný méně. "Já se fakt k tomu nebudu vyjadřovat. Nevidím ani důvod, proč by někdo měl být odsouzen," řekl premiér v demisi s odkazem na to, že státní zástupce minulý týden v kauze Čapího hnízda zrušil stíhání čtyř lidí. Babišovu stížnost proti stíhání však žalobce zamítl jako nedůvodnou.

Zmíněno je v textu smlouvy podle Hamáčka také fungování Sněmovny, i když neobsahuje konkrétní jména. ČSSD chtěla odvolat některé poslance SPD z funkcí v dolní komoře či jejích výborech. "Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku," řekl po schůzce Babiš s odkazem na začátek ustavování Sněmovny po volbách. "O podmínkách skutečně nechci mluvit," podotkl.

Babiš nevyloučil to, že by ANO mohlo do nového kabinetu nominovat některé jiné ministry. Nechtěl ale "ani naznačit", o koho by mohlo jít.

Nyní se ještě dokončuje programové prohlášení. K tomu by se mohla uskutečnit ve středu ještě širší schůzka zástupců ANO a ČSSD a zřejmě i KSČM, vyplynulo z Hamáčková vyjádření. Části dnešního jednání šéfů ANO a ČSSD se účastnil předseda KSČM Vojtěch Filip, na jednání šel s návrhem smlouvy o toleranci případné menšinové vlády ANO a ČSSD. "Předpokládáme, že s KSČM podepíšeme nějaký dokument," řekl Babiš. Hamáček podotkl, že smluvní vztah s KSČM je stále otevřenou záležitostí, s Filipem se chce sejít do konce týdne.

Pokud bude shoda i na návrhu programového prohlášení, předsednictvo ČSSD by mohlo v pátek vypsat vnitrostranické referendum o vstupu strany do vlády s ANO. Výsledek by podle Hamáčka mohl být v prvním červnovém týdnu, odhadovat jej nechtěl. Babiš uspořádání ankety uvnitř ANO neplánuje, stále předpokládá, že nový kabinet by požádal Sněmovnu o vyslovení důvěry do konce června. V úterý odpoledne Babiš seznámí se stavem vyjednávání nového kabinetu prezidenta Miloše Zemana.