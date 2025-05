Dnes začal odvolací soud v kauze Čapí hnízdo, Babiš to odmítl komentovat

26. 5. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Za velkého zájmu médií dnes začal Vrchní soud v Praze projednávat odvolání v kauze padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo ve středních Čechách, ve které je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně a nyní europoslankyně za ANO Jana Nagyová.

Babiš novinářům před jednáním řekl, že případ komentovat nechce. Oba obžalovaní vinu odmítají, městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil.

Případ dostal na stůl odvolací senát soudců Evy Brázdilové, Stanislava Králíka a Roberta Pacovského. Brázdilová nyní rekapituluje nepravomocný rozsudek a dosavadní řízení, následně by měl dostat slovo státní zástupce Mojmír Frček, který shrne důvody podaného odvolání. Žalobce podle dřívějších informací požaduje, aby odvolací senát verdikt zrušil a případ vrátil městskému soudu k novému projednání.

Brázdilová avizovala, že odvolací soud plánuje provést vlastní dokazování. Na úterý předvolal jako svědka Jana Bareše. Odvolací senát městskému soudu v minulosti vyčítal, že právě na Barešově výpovědi postavil osvobozující rozsudek. Bareš totiž vyloučil to, že úvahy o dotaci hrály roli při rozhodování, že se Farma Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. Soud v úterý plánuje i výslech znalce Vítězslava Hálka, který dříve mimo jiné uvedl, že Farma Čapí hnízdo nebyla ekonomicky schopna projekt realizovat bez vztahů s Agrofertem.

Zatím není jasné, kdy by soud mohl ve věci rozhodnout. Tento týden se kauzou bude zabývat do středy. Jednání také nařídil na týden od 23. do 27. června.

Novináři se v budově vrchního soudu v pražských Nuslích začali scházet už zhruba hodinu před začátkem jednání. V jednací síni je stovka míst. Soud umožnil pořizování fotografií a videozáznamů před zahájením jednání, po odchodu kameramanů a fotografů zůstalo v jednací síni asi 30 lidí z řad novinářů, veřejnosti a zaměstnanců soudu. Oba obžalovaní dorazili v doprovodu svých obhájců po 08:30. "Nemám žádný komentář," řekl novinářům Babiš. Případ nekomentovala ani Nagyová.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Europoslankyni viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše by podle něj soudy měly potrestat za pomoc k oběma trestným činům.

Městský soud dvakrát dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Poprvé tak rozhodl v roce 2023, nepravomocný rozsudek ale odvolací soud zrušil a nařídil případ znovu projednat. Znovu městský soud oba obžalované osvobodil loni v únoru.

Nepravomocný rozsudek městského soudu může odvolací senát potvrdit. Nemůže ale sám uznat obžalované vinnými poté, co je nižší soud osvobodil. Pokud se zprošťujícím verdiktem odvolací soud nesouhlasí, může případ podle trestního řádu vrátit soudu první instance. Odvolací senát ale může sám provést některé důkazy a nižšímu soudu může případ vrátit se svým závazným právním názorem.

Babiš obžalobu dlouhodobě odmítá, stíhání označuje za politicky motivované a účelové. Loni v únoru v závěrečné řeči u městského soudu označil obžalobu za lživou, odmítl spáchání jakéhokoliv trestného činu. Zopakoval, že důvodem vyčlenění Čapího hnízda z Agrofertu byla realizace projektu jako rodinného podniku. Vinu před městským soudem odmítla i Nagyová.