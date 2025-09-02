Divoká doba! Bývalý ministr Vojtěch seděl v lavici s Jirkou Mádlem: "Nebyli jsme nejslušnější studenti"
2. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Ke vzorným studentům prý měli vážně daleko a kamarádi jsou dodnes.
Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si přišel popovídat do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz. Při té příležitosti prozradil řadu zajímavých souvislostí – třeba kamarádství, o kterém se doposud moc nevědělo.
Při studiu na gymnáziu si totiž prý náramně rozuměl s jedním spolužákem: Hercem a režisérem Jiřím Mádlem.
Kdyby však probíhalo hlasování učitelského sboru o nejoblíbenější lavici, na předních příčkách by se Adam s Jirkou podle všeho nejspíš neumístili: „Občas jsme vyrušovali a jako teenageři jsme spolu seděli v lavici, tak jsme blbli. To je asi normální. Kdybychom byli úplně spořádaní studenti, tak by nás to tolik nebavilo,“ usmíval se bývalý ministr.
Kontakt prý udržovali i nadále: „Určitě jsme v kontaktu i v souvislosti s tím, že se mu také narodil syn, o něco dříve než mně, takže máme plus mínus stejně staré syny,“ prozradil Vojtěch.
„Protože jsem teď byl tři a půl roku pracovně ve Finsku, tak jsme nebyli tolik v kontaktu, občas jsme si napsali, ale když se vidíme, vždy se vidíme rádi a doufám, že k tomu bude zase příležitost,“ pokračoval.
Mádlovu filmovou tvorbu a kariéru jako takovou sleduje se zájmem a přeje mu co nejvíc úspěchů.
Nový film Džob, kde Mádl hraje, ale zatím neviděl: „Teď jsem vůbec neměl prostor jít do kina, ale jsem rád, že se mu daří. Třeba když měl úspěch jeho film Vlny, tak jsem mu psal, a myslím, že je skvělé, jak se vypracoval,“ složil kamarádovi kompliment.
Fajn vztah s Mádlem nicméně není žádné úplně nové tajemství, mezi řečí ho Vojtěch zmínil již například v červenci v rozhovoru pro Expres: „Jsme spolužáci z gymplu. Divoká doba, byli jsme tak trochu ne úplně ti nejslušnější studenti. Ale bylo to hezké, vzpomínám na tu dobu rád a s Jirkou to bylo nádherných osm let.“