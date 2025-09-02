Havajská pizza: Kde vznikla a co na to Italové?
2. 9. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ananas na pizze – lahůdka, nebo zločin proti italské tradici? Havajská pizza vznikla v Kanadě z plechovky ovoce a dodnes rozděluje svět na dva nesmiřitelné tábory.
Málokteré jídlo dokázalo takto rozdělit milovníky gastronomie. Havajská pizza, kombinace šunky a ananasu, má za sebou fascinující příběh, který začíná v Kanadě, nese se světem a dodnes vzbuzuje vášně i na internetu. Zastánci i odpůrci vedou nikdy nekončící debaty, zda ananas na pizzu patří, či jde o znesvěcení italské tradice.
Původ sladko-slané kombinace
Moderní pizza, jak ji známe dnes, se zrodila v Neapoli v 18. a 19. století. Italové ji berou smrtelně vážně – neapolská pizza dokonce získala od EU status tradiční zaručené speciality, který chrání původní recepturu i postupy. Jenže havajská pizza italským vynálezem rozhodně nebyla. Za jejího tvůrce se považuje řecký imigrant Sotirios „Sam“ Panopoulos, který v roce 1954 dorazil do Kanady. Spolu s bratry vedl restauraci v Ontariu, kde v roce 1962 poprvé zkusil přidat na pizzu konzervovaný ananas se šunkou. „Jen tak pro zábavu,“ říkal později. Ukázalo se, že sladko-slaná kombinace chutná zákazníkům, a zrodila se havajská pizza – pojmenovaná podle značky ananasu, nikoli po americkém státu. Její popularitě pomohla i tehdy módní tiki kultura. Hawaii se roku 1959 stala americkým státem a lidé v Severní Americe propadli ostrovnímu životnímu stylu. Konzervovaný ananas a džus se stal běžnou surovinou – a Panopoulos měl vyhráno.
Proč ji lidé milují i nenávidí
Od té doby se havajská pizza rozšířila do celého světa. Jenže s rostoucí oblibou přišla i vlna odporu. Průzkum YouGov z roku 2017 ukázal, že i když 82 % lidí má rádo ananas, jen 53 % si ho užívá na pizze. Dalších 29 % dokonce uvedlo, že myšlenku havajské pizzy vyloženě nenávidí. Odpůrci argumentují tím, že ovoce – rajčata stranou – na pizzu prostě nepatří. Islandský prezident Gudni Thorlacius Johannesson kdysi dokonce zažertoval, že by ananas na pizze zakázal. Jeho poznámka vyvolala vlnu reakcí: na islandskou ambasádu v Londýně dorazily havajské pizzy a kanadský premiér Justin Trudeau na Twitteru hrdě hájil „kanadský vynález“.
Italští mistři pizzy ale nejsou jednotní. Franco Pepe, označovaný za nejlepšího pizzaiola světa, tvrdí, že problém nebyl v samotném ovoci, ale v kombinaci s rajčatovou omáčkou a v použití konzervovaného ovoce naloženého v cukrovém sirupu. Jeho verze proto používá čerstvý ananas, podávaný za studena a zabalený v prosciuttu – kombinace, která mu vynesla ocenění. Ať už jde o luxusní úpravu, nebo klasickou plechovkovou variantu, fanoušci milují kontrast sladkého a slaného, který se prosazuje i v jiných trendech, třeba u slaného karamelu. A kdo z nás nikdy neochutnal špízy z kostek sýra a ananasu na dětské oslavě?
Nakonec je to otázka osobní chuti. Jak řekl islandský prezident Johannesson: „I když nemám rád ananas na pizze, svoboda jednotlivce dát si na ni to, co chce, má přednost.“ A když herec Dwayne „The Rock“ Johnson přiznává, že havajská pizza je jeho volbou číslo jedna, těžko mu odporovat. A co na to Italové? V Neapoli, kolébce pizzy, by byl zákazník, který si objedná ananasovou variantu, považován minimálně za provokatéra. Tradiční pizzaiolo by mu ji pravděpodobně vůbec nechtěl připravit – a pokud ano, riskoval by, že si znepřátelí celé okolí. V Itálii totiž pizza není jen jídlo, ale kulturní dědictví, a ananas na ni podle většiny Italů jednoduše nepatří.
Havajská pizza tak zůstává paradoxem: celosvětovým hitem i terčem posměchu, symbolem kulinární odvahy i porušování pravidel. Jedno je ale jisté – z pizzerií nezmizí.