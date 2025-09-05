Dělí je 30 let! Bohuš Matuš má o své mladičké ženě jasno: "Jednou mi uteče"
5. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Známý zpěvák kouká po mladších a vůbec se za to nestydí.
Preference známého zpěváka by se tak nějak daly odhadnout, aniž by je musel vyloženě prozrazovat. 52letý zpěvák Bohuš Matuš je už čtyři roky ženatý s 22letou Lucií.
Je tudíž tak nějak jasné, že zralé ženy nejsou úplně jeho šálek kávy.
Bohuš se za své preference nijak nestydí a beztak ví, že takové prostě jsou a násilím by je stejně nezměnil.
„Mně se vždycky líbily dívky kolem dvaceti let, jsem tím pověstný. Přiznávám se, že mě přitahují krásné mladé ženy. I když se za to omlouvám, protože moje publikum tvoří spíše starší ženy, prostě to tak mám,“ prohlásil bez zbytečného přikrášlování v rozhovoru pro iGlanc.cz.
Vztah s o třicet let mladší manželkou prý funguje bez problémů, což se odráží i v Bohušově tvůrčí síle: „Ano. Když jsem šťastný, najednou mi melodie i texty samy přicházejí do hlavy a tvořím,“ přikyvuje.
O tom, že by s ním mladičká manželka zůstala navždy, ale moc iluzí nemá: „V srpnu mi bude dvaapadesát a musím říct, že od třiceti let na sobě nevidím moc velké změny. Dělám si samozřejmě legraci, ale tohle je daň za to, že máte o třicet let mladší partnerku. Jednou vám pravděpodobně uteče. Ale s tím jsme do toho vztahu šli,“ připouští.