Dělí je 30 let! Bohuš Matuš má o své mladičké ženě jasno: "Jednou mi uteče"

5. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Známý zpěvák kouká po mladších a vůbec se za to nestydí.

Preference známého zpěváka by se tak nějak daly odhadnout, aniž by je musel vyloženě prozrazovat. 52letý zpěvák Bohuš Matuš je už čtyři roky ženatý s 22letou Lucií. 

Je tudíž tak nějak jasné, že zralé ženy nejsou úplně jeho šálek kávy.

Bohuš se za své preference nijak nestydí a beztak ví, že takové prostě jsou a násilím by je stejně nezměnil.

„Mně se vždycky líbily dívky kolem dvaceti let, jsem tím pověstný. Přiznávám se, že mě přitahují krásné mladé ženy. I když se za to omlouvám, protože moje publikum tvoří spíše starší ženy, prostě to tak mám,“ prohlásil bez zbytečného přikrášlování v rozhovoru pro iGlanc.cz.

Vztah s o třicet let mladší manželkou prý funguje bez problémů, což se odráží i v Bohušově tvůrčí síle: „Ano. Když jsem šťastný, najednou mi melodie i texty samy přicházejí do hlavy a tvořím,“ přikyvuje.

O tom, že by s ním mladičká manželka zůstala navždy, ale moc iluzí nemá: „V srpnu mi bude dvaapadesát a musím říct, že od třiceti let na sobě nevidím moc velké změny. Dělám si samozřejmě legraci, ale tohle je daň za to, že máte o třicet let mladší partnerku. Jednou vám pravděpodobně uteče. Ale s tím jsme do toho vztahu šli,“ připouští.

Tagy:
láska manželství vztahy zpěvák věkový rozdíl
Zdroje:
iDnes.cz, iglanc.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

