Čtveřice senátorů chce stejnopohlavním párům zakázat pěstounství

Zakázat stejnopohlavním partnerům možnost stát se pěstouny nebo osvojit dítě, které bylo kvůli osvojení počato umělým oplodněním, chce čtveřice konzervativně laděných senátorů v čele s Jitkou Chalánkovou z klubu ODS a TOP 09. Navrhli to v rámci novely, jejímž cílem je podle nich také zabránit přeshraničnímu obchodu s dětmi narozenými například formou náhradního mateřství. Předlohu začne Senát projednávat na červencové schůzi.

Nedávná kompromisní úprava občanského zákoníku umožňuje osvojení dítěte jedním z partnerů v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Senátorská předloha to zachovává. Chce ale výslovně zakázat umělé oplodnění ženy, která je v manželství nebo partnerství s někým jiným, než je muž, který společně s ní podstupuje umělé oplodnění, což by se dotklo lesbických párů.

"Opuštěním principu manželství bez ohledu na pohlaví se tato možnost stala obsoletní a dostala se do rozporu s dosaženým politickým kompromisem," uvedli tvůrci novely, k nimž patří místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS), Patrik Kunčar (KDU-ČSL) a Daniela Kovářová (nezávislá). Podle nich by lékařům za nedovolené umělé oplodnění měly hrozit až tři roky vězení, případně až stotisícová pokuta.

Senátorská novela by měla zrušit možnost, aby se stejnopohlavní partneři mohli stát pěstouny. "Společná pěstounská péče partnerů by šla nad rámec dosaženého politického kompromisu, že partnerům bude umožněno pouze přiosvojení dětí jejich partnerů," uvedli navrhovatelé. Novelu její tvůrci předložili kvůli způsobu přijetí změny občanského zákoníku, která zavádí pro partnerství stejnopohlavních párů většinu manželských práv. Senát ji přijal bez možnosti ji upravovat či doplnit.

Senátoři chtějí novelou rovněž zmařit praxi využívání náhradních matek z ciziny. Navrhují kvůli tomu mimo jiné uzákonit, že "nelze osvojit dítě, které bylo pro účely osvojení počato umělým oplodněním", a to až pod hrozbou dvou až deseti let vězení pro lékaře, případně zákazem činnosti pro reprodukční kliniky.

Současně by čtveřice senátorů chtěla prosadit zákaz uznání zahraničního rozhodnutí o uznání rodičovství nebo zákaz přiosvojení dítěte z umělého oplodnění provedeného za účelem budoucího osvojení. Opačný cíl měla před třemi lety novela senátora Václava Lásky (SEN 21), podle něhož české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními páry. Senát se nakonec v prosinci 2021 s touto úpravou neztotožnil a její další projednávání tak neumožnil.