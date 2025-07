ČR v prvním pololetí získala z EU o 24 mld. Kč víc, než do ní odvedla

17. 7. 2025 – 14:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česko získalo letos za první pololetí ze zdrojů Evropské unie o 24 miliard korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu.

Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly zejména příjmy ze strukturálních fondů a prostředky ze společné zemědělské politiky, příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU) byly nižší než v minulosti. Loni za první pololetí byla takzvaná čistá pozice Česka vůči EU 33,7 miliardy korun.

Česko v prvním pololetí odvedlo do rozpočtu EU 32,9 miliardy korun. Z unijních rozpočtových programů získalo 55,5 miliardy korun, z toho 32 miliard korun byly příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 23,5 miliard korun prostředky ze společné zemědělské politiky. Z NGEU, tedy mimo standardní unijní rozpočet, získalo Česko v prvním pololetí 1,4 miliardy korun. Loni v pololetí přitom příjmy z NGEU dosáhly 34,9 miliardy korun a jen díky nim skončila pololetní čistá pozice v kladných hodnotách.

"Česká republika dál úspěšně čerpá peníze z evropských strukturálních fondů, které se již naplno rozběhly v rámci aktuálního rozpočtového období. Díky tomu jsme se letos i v pololetí vrátili do kladné čisté pozice vůči rozpočtu EU," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Česko podle něj do konce roku očekává další významné prostředky z NGEU, které by měly sloužit na modernizaci a digitalizaci Česka.

Unijní program NextGeneration EU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii. Česko peníze využívá v Národním plánu obnovy, kterým cílí na podporu rozvoje české ekonomiky.

Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedlo Česko do evropského rozpočtu 969,5 miliardy korun a získalo z něj 2,07 bilionu korun. Při započtení příjmů z NGEU byly příjmy z evropských zdrojů 2,22 bilionu korun, celkové kladné saldo za dobu členství v unii tak dosahuje 1,25 bilionu korun.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč 2004 7,3 2005 2,0 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,1 2013 84,8 2014 75,3 2015 150 2016 80,6 2017 56 2018 44,7 2019 70 2020 85,4 2021 88,4* 2022 61,2* 2023 89,5* 2024 83,2* 1. pololetí 2025 24*

*včetně příjmů z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU)

Zdroj: Ministerstvo financí