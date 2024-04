ČR podle Klause trápí chronická stagnace, chce systémovou změnu ekonomiky

Česká ekonomika se potýká s chronickou stagnací, a pokud ji chce překonat, musí se systémově změnit, minimalizovat zásahy státu a vrátit se k čistému tržnímu hospodářství. Novinářům to dnes řekl bývalý prezident Václav Klaus při představení své nové ekonomické studie. Podle něj je potřeba, aby se tématu chopila politická síla, která by ho vzala za své. Mezi parlamentními stranami a hnutími ale vzhledem k jejich vystupování nevidí nikoho, kdo by toho byl schopen.

"Nestačí dílčí změny, nestačí ani lepší hospodářská politika, nestačí vyměnit jednoho (ministra průmyslu Jozefa) Síkelu (STAN) za jiného Síkelu nebo jednoho (ministra financí Zbyňka) Stanjuru (ODS) za jiného Stanjuru. Je potřeba změnit podstatu, změnit systém," řekl Klaus. Stát podle něj musí minimalizovat své zásahy do trhu, protože ten je v důsledku působení státu zmrzačen a nefunguje, jak má.

Úsilí o změnu se podle Klause musí chopit nějaká politická strana nebo hnutí, není možné ji prosadit demonstracemi nebo působením neziskových organizací. Bývalý prezident zároveň uvedl, že taková transformace by zabrala několik let, političtí lídři proto musí být dostatečně odvážní, aby lidem situaci vysvětlili. Na současné politické scéně ale zatím nevidí nikoho, kdo by toho byl schopen. "Mám strach, že žádná ze stran toho schopna není podle toho, co dnes předvádějí," řekl.

Klaus v ekonomické studii představil 19 bodů, které by měly uvést novou ekonomickou transformaci do pohybu. Za klíčové považuje odstranění inflace, která podle něj je pouze potlačena a stále se znovu může zvýšit kvůli dlouhodobým rozpočtovým deficitům. S tím souvisí jeho druhý požadavek, aby se stát vrátil k vyrovnanému hospodaření. Bývalý prezident také navrhuje snížení počtu úředníků, zaměřit se na aplikaci vědeckých poznatků namísto financování výzkumu, omezit zelenou politiku nebo změnit zákoník práce, a usnadnit tak propouštění. Doporučuje také změnit dotační politiku a evropské peníze zaměřit na několik málo priorit, jako je výstavba infrastruktury. Zároveň ale odmítá budování vysokorychlostních tratí, které má podle něj extrémně dlouhodobý horizont a v současných ekonomických problémech zemi nepomůže.

Dvaaosmdesátiletý Klaus působil od konce komunistické totality po listopadu 1989 více než 23 let ve vrcholných politických funkcích. Před vstupem do politiky byl ekonomem a prognostikem a v prosinci 1989 se stal ministrem financí. Resort vedl do roku 1992 a následně byl více než pět let premiérem. Mezi lety 1998 a 2002 byl předsedou Sněmovny a od roku 2003 zastával deset let funkci prezidenta České republiky. I po odchodu z politiky komentuje často společenskou a politickou situaci v Česku.